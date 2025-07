Marketing- Bazr si lega alla Serie A per tre anni

Un nuovo official partner è sbarcato nella prima divisione del calcio professionistico italiano. La Lega Serie A e Bazr, piattaforma italiana indipendente di live social commerce, hanno siglato una partnership strategica, destinata a ridefinire l’interazione con i tifosi: un passo concreto verso la trasformazione digitale dell’esperienza sportiva, offrendo l’accesso a un ambiente immersivo e interattivo, in cui contenuti live, creator e shopping in tempo reale si fondono in un’unica esperienza coinvolgente.

“La Lega Serie A si conferma all’avanguardia nell’adottare nuovi linguaggi e formati di intrattenimento”, ha confermato Simone Giacomini, Founder di Bazr. “Questa partnership nasce da una visione comune: costruire una relazione diretta, autentica e partecipativa con i tifosi, trasformando ogni partita, ogni gesto tecnico, ogni storia in un contenuto da vivere e condividere”.

Grazie alla piattaforma Bazr – scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play – i fan potranno entrare in possesso dei palloni dei gol di 100 partite selezionate tra Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa ed EA SPORTS FC Supercup: veri e propri oggetti da collezione, simboli tangibili dell’emozione unica che accompagna ogni gol segnato. Oltre ai palloni dei gol, Bazr metterà in vendita un’ampia gamma di item ed esperienze esclusive: fasce da capitano, walkabout a bordo campo in occasione delle finali di Coppa Italia Frecciarossa e EA SPORTS FC Supercup, incontri con leggende del calcio italiano, trophy tour e pacchetti experience.