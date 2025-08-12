Erreà e Reale Mutua Basket Torino: una nuova partnership fino al 2028.

Erreà annuncia l’inizio di una nuova partnership tecnica con Reale Mutua Basket Torino, una realtà strutturata e parte integrante del tessuto sportivo cittadino. L’accordo in esame sarà valido fino al 2028.

A partire dalla stagione 2025/2026, Erreà fornirà alla società piemontese tutto il materiale tecnico e di rappresentanza, per la prima squadra, lo staff tecnico e il settore giovanile. Una collezione pensata e sviluppata su misura, con la qualità sartoriale e funzionale che contraddistingue ogni capo Erreà. Il settore giovanile sarà servito da Erreà Play Asti attraverso la piattaforma TeamSmart, uno strumento pensato per ottimizzare le esigenze dei giovani atleti e delle loro famiglie.

Fondata nel 2019, Reale Mutua Basket Torino ha riportato il grande basket sotto la Mole, dando continuità alla tradizione cestistica della città con un progetto solido e ben strutturato. Fin dall’esordio in Serie A2, la società si è distinta per serietà gestionale e crescita costante, costruendo un’identità sportiva chiara e riconoscibile, sostenuta da una tifoseria presente e appassionata.

È proprio questo approccio concreto e coerente che ha spinto Erreà a stringere una collaborazione di lungo periodo. “Scegliamo società che mettono al centro il lavoro, il territorio e la costruzione di un’identità – commenta il Responsabile Basket di Erreà, Massimo Olivieri –. Torino ha dimostrato in questi anni di sapere cosa vuole, e di muoversi nella giusta direzione. Per noi, è il contesto ideale in cui lavorare.”

“Siamo orgogliosi di avviare questa nuova partnership con Erreà, che ha dimostrato grande attenzione verso il nostro progetto e i nostri valori – commenta Giorgio Bottaro, direttore generale di Basket Torino – Questo accordo non riguarda soltanto la fornitura tecnica, ma rappresenta una collaborazione strategica e coerente con la nostra visione, con una realtà che si è sempre distinta per serietà, qualità e identità”.