Nuovo partner per l’Ostiamare Lido di “DDR”: è il marchio Baunz.

L’A.S. Ostiamare Lido calcio, storica realtà del calcio dilettantistico e del litorale romano (quest’anno ha chiuso il girone “E” della Serie D all’ottavo posto), recentemente acquisita dall’ex giallorosso e azzurro Daniele De Rossi (nelle ultime ore tra i papabili per la panchina della nazionale italiana, nda), ha annunciato partnership con Baunz, piattaforma di matchmaking e prenotazione campi da calcio, per portare la digitalizzazione all’interno della esperienza sportiva locale.

A partire da giugno 2025, tutti i campi dell’impianto “Anco Marzio”, incluso il rinnovato settore calcio a 5, saranno prenotabili online tramite la web app di Baunz, permettendo a tesserati, appassionati e amatori di bloccare uno slot in meno di 30 secondi, con pagamento digitale, gestione automatica del team e funzionalità avanzate pensate per ottimizzare l’esperienza in campo.

Il logo ufficiale dell’Ostiamare Lido calcio (Serie D)

“Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con una realtà storica e ambiziosa come l’Ostiamare, che ha scelto Baunz non solo come partner tecnologico, ma come alleato strategico per rendere l’esperienza calcistica più accessibile, trasparente e al passo coi tempi,” dichiara Noah Del Monte, CEO di Baunz. “Il nostro obiettivo, anche nel lungo periodo, è quello di mettere l’innovazione al servizio del calcio italiano, contribuendo a riportarlo nei palcoscenici che merita.”

Questa collaborazione rappresenta un passo avanti concreto verso uno sport più innovativo e inclusivo, con una serie di vantaggi immediati per giocatori, società e community locale:

Smart Booking 24/7 – Prenotazioni rapide, con conferma istantanea e accesso anche fuori orario segreteria

Quote Split – Ogni giocatore paga la propria parte tramite app, eliminando anticipi e complicazioni

Community Verified – Profili verificati per maggiore trasparenza, partite equilibrate e meno forfait

Analytics Dashboard – Un pannello per il management con occupazione campi e incassi in tempo reale

Inoltre, i campi da calcio a 5 dell’Ostiamare assumeranno una nuova denominazione, con naming dedicato “Baunz Arena”, rafforzando la visibilità del progetto e creando un’identità distintiva nell’impianto.