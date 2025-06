Marketing – Apollo Tyres prolunga la partnership con il ManUtd.

Il produttore internazionale di gomme Apollo Tyres ha prolungato la partnership con il Manchester United Football Club per altri tre anni.

Dall’inizio della partnership, 12 anni fa, Apollo Tyres (colosso indiano con quartier generae a Gurgaon), si legge nella nota aziendale, ha registrato un significativo incremento del valore del marchio, rafforzato dalla visibilità globale e dal legame emotivo associato alla fedele base di tifosi del Manchester United. L’associazione ha accresciuto la reputazione di Apollo Tyres e rafforzato il suo posizionamento come produttore leader nel mercato degli pneumatici.

Il prolungamento triennale includerà diritti di branding esclusivi, esperienze in co-branding per i tifosi, collaborazioni per contenuti digitali e l’iniziativa per il calcio di base, progettata per ispirare e sviluppare i giovani talenti calcistici, promuovendo al contempo l’inclusività e il coinvolgimento della comunità.