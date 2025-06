Lacrosse: Bologna vince lo scudetto maschile e femminile nella nuova disciplina olimpica.

Si è concluso il campionato italiano 2024/2025 di lacrosse, la nuova disciplina olimpica di Los Angeles 2028. Per la prima volta, sia tra gli uomini che tra le donne, a trionfare è stata la stessa società sportiva. Merito dei giocatori e delle giocatrici del Bologna Lacrosse, che hanno vinto le due finali scudetto rispettivamente contro Bocconi Sport Team e Milano Baggataway.

Grazie al doppio successo Bologna Lacrosse ha ottenuto il diritto di partecipare con entrambe le sue squadre alla Ken Galluccio Cup 2025, prestigiosa competizione europea che riunisce i vincitori dei principali campionati europei.

Nella finale maschile, nonostante un roster ridotto, Bocconi Sport Team ha disputato una prestazione coraggiosa. Non è bastato lo straordinario spirito di squadra, con il difensore Del Coco che si è adattato addirittura nel ruolo di portiere, per arrestare la cavalcata della compagine felsinea. Ad aprire le danze è toccato a Phineas (capocannoniere del campionato con 23 goal), che con una tripletta letale nel giro dei primi quattro minuti di gioco ha certificato il triplo vantaggio. Gli avversari si sono riportati sotto con Antonioli e Brusamarello, prima che Bologna spegnesse ogni velleità di rimonta scappando sul 9-2 con la doppietta del solito Phineas e le marcature di Muresan, Amati, Carella e Paulison. Il resto vale solo per le statistiche: Muresan, Carella e Celiberti da una parte e Brusamarello e le doppiette di Antonioli e Abbott dall’altra hanno arrotondato il punteggio finale sul 12-7.

Bologna Lacrosse ha così conquistato il suo secondo titolo nazionale in tre anni, succedendo a Milano Painkillers, che nella finalina per il terzo posto ha annientato Emilia 35ers in un confronto a senso unico. Quest’ultimo ha fatto registrare la più ampia vittoria delle ultime tre stagioni sportive (19-0). Da segnalare la prestazione monstre di Bonizzoni A., che con 8 goal è balzato al secondo posto nella classifica marcatori stagionale (18 goal) superando il bocconiano Abbott (13 goal).

Tutt’altra intensità, invece, ha caratterizzato la finale femminile tra Bologna Lacrosse e Milano Baggataway, che è stata contrassegnata da un gioco aggressivo e da numerosi falli. Nei primi dieci minuti la capocannoniera del campionato Giorgetti (25 goal) ha annullato l’iniziale vantaggio bolognese firmato da Pallanti. Poi, in meno di due minuti, Bologna ha allungato sul 4-1 con Palla e due volte Sullivan. Quindi Milano ha accorciato sul 5-3 con Anog e Giorgetti, che hanno risposto a Bacchilega. In seguito, Bologna ha preso nuovamente il largo con una doppietta di Palla e le reti di Giancarlini e Bacchilega, alle quali Milano ha replicato con l’uno-due targato Anog (MVP dell’incontro) e Vitaloni. Le battute finali sono state ancora una volta di marca felsinea con Bote, Camp e Sullivan che hanno fissato il punteggio sul 12-5 conclusivo, regalando a Bologna Lacrosse il secondo scudetto consecutivo in campo femminile.