Marketing – ACF nuovo official partner dell’ACF Fiorentina

ACF Fiorentina ha annunciato il rinnovo della partnership con Alpha General Contractor, che diventa Official Partner del club “viola”.

Alpha General Contractor, azienda che lavora nel settore delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, accresce il proprio impegno e da Official Supplier diventa Official Partner dopo una sola stagione all’interno della famiglia viola. Con un’esperienza consolidata nella realizzazione di progetti di alto livello, la società toscana rappresenta un partner ideale per un club che guarda sempre avanti, puntando su qualità, sostenibilità e sviluppo.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Alpha General Contractor nel gruppo degli Official Partner,” ha dichiarato Enrico Peruzzo, Revenue Director di ACF Fiorentina. “Questa partnership, in costante crescita, contribuisce a rafforzare il legame tra il club e il territorio grazie alla collaborazione con un’azienda che condivide i nostri valori di impegno, professionalità e visione a lungo termine”.

“Alpha GC è nata a Firenze, una città che sentiamo profondamente nostra. Per questo motivo, diventare Official Partner di ACF Fiorentina rappresenta per noi un grande onore e un’emozione speciale. Siamo entusiasti di poter offrire il nostro contributo a una realtà così importante per la città e per i suoi tifosi”, ha dichiarato Asmaa Gacem, Amministratrice Unica di Alpha General Contractor. (fonte: ACF Fiorentina)