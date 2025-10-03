Markerting- Nivea Men al fianco del Real Madrid (Liga spagnola) per i prossimi cinque anni (fino al 2030).

Nivea Men (marchio del portfolio Beiersdorf) e il Real Madrid estendono la loro partnership di successo per altre cinque stagioni, fino a giugno 2030. Questo rinnovato impegno si basa su una collaborazione globale iniziata nel 2017, che da allora è diventata un pilastro della strategia globale di brand per Nivea Men.

Negli ultimi tre anni, il Real Madrid ha celebrato straordinari traguardi sportivi, incluso il 15º titolo UEFA Champions League, che sottolinea l’appeal globale e l’eccellenza del club. Parallelamente a questi successi sportivi, la partnership ha generato un impatto diretto e positivo sul business di Nivea Men, testimoniato da un aumento delle vendite, un sentiment migliorato per il marchio e una percezione migliorata del brand. I contenuti Nivea Men sui canali digitali del Real Madrid hanno raggiunto oltre 280 milioni di impression e 162 milioni di visualizzazioni video, a conferma della risonanza del marchio tra i tifosi di calcio di tutto il mondo.

Oltre alla portata digitale, la collaborazione ha anche prodotto un impatto sociale tangibile: negli Stati Uniti, Nivea Men ha supportato i campi di allenamento della Fundación Real Madrid per bambini in condizioni di svantaggio sociale, favorendo l’inclusione attraverso lo sport. In Cina, tornei a tema Real Madrid hanno promosso l’attività fisica e stili di vita sani. Inoltre, tifosi provenienti da oltre 20 Paesi sono stati invitati a Madrid per vivere esperienze indimenticabili nei giorni delle partite.