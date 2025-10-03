Markerting- Nivea Men al fianco del Real Madrid (Liga spagnola) per i prossimi cinque anni (fino al 2030).
Nivea Men (marchio del portfolio Beiersdorf) e il Real Madrid estendono la loro partnership di successo per altre cinque stagioni, fino a giugno 2030. Questo rinnovato impegno si basa su una collaborazione globale iniziata nel 2017, che da allora è diventata un pilastro della strategia globale di brand per Nivea Men.
Negli ultimi tre anni, il Real Madrid ha celebrato straordinari traguardi sportivi, incluso il 15º titolo UEFA Champions League, che sottolinea l’appeal globale e l’eccellenza del club. Parallelamente a questi successi sportivi, la partnership ha generato un impatto diretto e positivo sul business di Nivea Men, testimoniato da un aumento delle vendite, un sentiment migliorato per il marchio e una percezione migliorata del brand. I contenuti Nivea Men sui canali digitali del Real Madrid hanno raggiunto oltre 280 milioni di impression e 162 milioni di visualizzazioni video, a conferma della risonanza del marchio tra i tifosi di calcio di tutto il mondo.
Oltre alla portata digitale, la collaborazione ha anche prodotto un impatto sociale tangibile: negli Stati Uniti, Nivea Men ha supportato i campi di allenamento della Fundación Real Madrid per bambini in condizioni di svantaggio sociale, favorendo l’inclusione attraverso lo sport. In Cina, tornei a tema Real Madrid hanno promosso l’attività fisica e stili di vita sani. Inoltre, tifosi provenienti da oltre 20 Paesi sono stati invitati a Madrid per vivere esperienze indimenticabili nei giorni delle partite.
La prima limited edition globale
La partnership rinnovata amplia la portata della collaborazione, includendo l’introduzione della prima Limited Edition Globale Real Madrid di Nivea Men. I tifosi potranno acquistare, entro la fine del 2025, i primi prodotti con l’immagine dei loro giocatori preferiti in oltre 40 Paesi nel mondo. In Italia, l’edizione limitata sarà disponibile a partire da gennaio 2026. Inoltre, per la prima volta, la partnership comprende non solo i prodotti Nivea Men, ma anche prodotti selezionati per la cura del corpo Nivea, come l’iconica Nivea Creme, oltre a prodotti per la cura delle labbra dei brand NIVEA, Labello e Liposan. Come parte dell’accordo, i giocatori potranno usare un’ampia gamma di prodotti nello spogliatoio del Real Madrid.
Crescita dell’affezione al brand e un nuovo video social
In occasione dell’estensione della Partnership Globale tra Nivea Men e Real Madrid, oggi viene lanciato un nuovo video social, che mostra quanto la pelle sia davvero rilevante. La comunicazione si ispira al concept “Rendere l’invisibile, visibile” e rappresenta una potente dualità. Dal punto di vista del prodotto, Nivea Men è il “partner invisibile”: non si vede, ma si percepisce dove conta davvero, sulla pelle. Perché, proprio come una maglia indossata con orgoglio, la pelle è l’uniforme invisibile che tutti portiamo, in campo e nella vita di ogni giorno.
Questo messaggio si inserisce pienamente nella direzione di comunicazione globale di Nivea Men. Il video social è stato sviluppato in stretta collaborazione tra il brand in esame e Publicis One Touch, con la produzione a cura di Kiwi Film.