Drutex, partner ufficiale dell’FC Bayern, ha annunciato il lancio del suo nuovo spot pubblicitario.

Nello spot di 30 secondi i giocatori si allenano davanti ad una porta Drutex, mentre alcuni bambini giocano davanti ad una casa luminosa con finestre Drutex. La campagna adv è partita nel weekend, sponsorizzando il big match della terza giornata di Serie A tra Inter e Juventus e presidiando tutte le pause pubblicitarie di uno degli eventi calcistici più seguiti in Italia e all’estero.

L’attività prosegue in questi giorni sui canali digitali di Sport Mediaset, con format interattivi dedicati anche alla quarta giornata di campionato, pensati per spingere traffico verso il sito web Drutex e rafforzare la brand awareness. Dal 12 al 23 settembre, inoltre, lo spot è protagonista nella sezione calcio del sito e dell’app di Sport Mediaset, così come su Mediaset Infinity, raggiungendo un pubblico potenziale di oltre 7 milioni di utenti.



