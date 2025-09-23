All newsAltri eventiAziendeBrandBundesligaCalcioCalcioCalcio.InternazionaleDiritti di immagineDiritti TelevisiviEconomia E PoliticaMarketingSponsorshipSport BusinessSport.Business

Drutex, partner ufficiale dell’FC Bayern, ha annunciato il lancio del suo nuovo spot pubblicitario.

23 Set 2025 Redazione
Una immagine del nuovo spot on air di Drutex con l'FC Bayern Monaco (Bundesliga.1)

Nello spot di 30 secondi i giocatori si allenano davanti ad una porta Drutex, mentre alcuni bambini giocano davanti ad una casa luminosa con finestre Drutex. La campagna adv è partita nel weekend, sponsorizzando il big match della terza giornata di Serie A tra Inter e Juventus e presidiando tutte le pause pubblicitarie di uno degli eventi calcistici più seguiti in Italia e all’estero.

L’attività prosegue in questi giorni sui canali digitali di Sport Mediaset, con format interattivi dedicati anche alla quarta giornata di campionato, pensati per spingere traffico verso il sito web Drutex e rafforzare la brand awareness. Dal 12 al 23 settembre, inoltre, lo spot è protagonista nella sezione calcio del sito e dell’app di Sport Mediaset, così come su Mediaset Infinity, raggiungendo un pubblico potenziale di oltre 7 milioni di utenti.


