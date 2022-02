Udinese: con Socios maglia da allenamento e progetto di fan token

Nell’ultima settimana l’Udinese ha annunciato un’importante partnership commerciale con il marchio Socios.com. Sarà un’operazione complessa, che parte dalla sponsorizzazione della maglia di allenamento (quella di gara è legata a Dacia, colosso del settore automobilistico) per arrivare al lancio di una serie di fan token ufficiali (con la sigla $UDI) sull’app realizzata dalla multinazionale maltese. E’ il settimo club di Serie A ad entrare nel network di Socios: ne fanno già parte Juventus, Milan, Inter, AS Roma, Napoli e Bologna.

Il fan token (vero e proprio asset digitale a disposizione dei supporter) è uno strumento per interagire con il club e influenzare alcune delle sue scelte aziendali. I tifosi, infatti, avranno la possibilità di usufruire di sconti e promozioni, accedere a contenuti esclusivi, guadagnare ricompense e premi (dal merchandising autografato ai biglietti vip). Per la prima volta i fan avranno la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Potranno infatti esprimere le loro preferenze nei sondaggi, decidere il nome delle strutture del club, scegliere il design delle divise della squadra, i numeri di maglia dei nuovi acquisti, le canzoni per celebrare i gol o ancora messaggi motivazionali da indirizzare alla squadra del cuore.

Nel 2021, i club che collaborano con Socios.Com per i fan token hanno lanciato sull’app oltre 300 sondaggi destinati alle tifoserie e hanno premiato 5mila possessori di questi asset digitali con capi di merchandising, biglietti ed esperienze all’interno degli stadi, tra cui la possibilità di vestire i panni dello speaker ufficiale della squadra in occasione di una partita interna.