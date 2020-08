MansionBet investe sulla piattaforma sportiva della città di Bristol. Al centro un progetto di CSR per il tessuto socio-sportivo del territorio

(di Lorenzo Vulpis) – Operazione a metà tra la sponsorship sportiva e la Corporate Social Responsability (CSR). E’ la piattaforma sponsorizzativa ideata dal colosso del gambling MansionBet.com, che ha deciso di firmare le maglie e di supportare non solo il Bristol City, club di calcio della Football Championship (l’equivalente della serie B inglese), ma anche il rugby club dei Bristol Bears, che compete nella English Premiership (gioca al Memorial Ground, in “condominio” con il Bristol City di football). Nella precedente stagione i “Bears” erano sponsorizzati da “TooGood“, azienda britannica indipendente specializzata nei trasporti internazionali.

Sempre MansionBet sponsorizzerà i Bristol Flyers, franchigia cestistica che partecipa alla British Basketball League (BBL), la prima divisione della pallacanestro inglese (gioca alla WISE Arena). Tornando al calcio MansionBet, colosso mondiale del gambling, ha sostituito il precedente main sponsor di maglia del Bristol City. il brand Dunder, marchio di casinò online.

Nell’operazione è stato coinvolto, nel ruolo di advisor, l’organismo pubblico “Bristol Sport“, che coordina tutti i processi e le politiche sportive del territorio, fungendo da vero e proprio acceleratore di opportunità. Posizionandosi, tra l’altro, nel ruolo di “controller” per la buona riuscita del progetto, che deve portare risorse economiche all’intera comunità di Bristol (situata a nord-ovest dell’Inghilterra), a supporto dei principali progetti sportivi delle associazioni dilettantistiche del territorio. Sempre Bristol nel 2008 è stata incoronata come “Cicling City UK” per le tantissime piste ciclabili presenti in città.