Uno studio di Enders Analysis sul divieto di trasmettere spot di gioco d’azzardo in UK prima degli eventi sportivi

Uno studio condotto da Enders Analysis ad un anno dall’introduzione del divieto di trasmettere spot di gioco d’azzardo in TV da cinque minuti prima dell’inizio di un evento sportivo in diretta fino a cinque minuti dopo la sua fine, prima delle 21:00, ha dimostrato la riduzione del 97% della quantità di annunci televisivi di gioco d’azzardo visti dai ragazzi dai 4 ai 17 anni.

In base al divieto, introdotto con un codice di autoregolamentazione in Gran Bretagna, è stata disposta una limitazione alla trasmissione degli spot pubblicitari. È stato introdotto dai membri del Betting and Gaming Council lo scorso 1 ° agosto 2019. La ricerca UK ha rilevato anche che non vi è stato alcun apparente spostamento della pubblicità sul gioco d’azzardo ad altri programmi sportivi serali, con il numero di annunci trasmessi dopo le 21.00 in calo del 28%. Lo riporta in Italia il portale specializzato “Jamma“.