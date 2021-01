MansionBet investe sul mondo delle corse britanniche

Il marchio di scommesse sportive MansionBet ha rinnovato i suoi accordi di sponsorizzazione con Arena Racing Company (ARC) e Jockey Club Racecourses (JCR) per le corse britanniche nel 2021. La partnership prevede la sponsorizzazione di 360 gare compresa la Spring Cup in programma a Newbury. Nel corso della stagione 2020, fortemente influenzata dalla pandemia di Coronavirus, il marchio MansionBet è apparso in vari ippodromi in tutta la Gran Bretagna e il primo appuntamento del nuovo anno sarà per sabato 9 gennaio nell’impianto di Wincanton.

Lo scorso anno MansionBet ha firmato altri accordi di sponsorizzazione compreso il calcio essendo diventato lo sponsor del Bristol City, squadra di Championship. L’operatore è anche partner ufficiale per le scommesse nel Regno Unito del Newcastle United, formazione di Premiership, dal 2019. (fonte: Agipronews)