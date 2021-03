Manchester City lancia i $City Fan Token con Socios.com

è un app costruita su tecnologia blockchain (struttura dati condivida e “immutabile”, un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”) die permette ai tifosi di sbloccare ricompense e altri contenuti esclusivi. I tifosi del Manchester City di tutto il mondo potranno usare iper accedere a premi come biglietti gratuiti per i match casalinghi dei “Citizens” o tour guidati dell’Etihad Stadium, merchandising ufficiale autografato, sconti e esperienze di realtà aumentata oltre a poter partecipare attivamente a sondaggi relativi al club di Manchester.

I gettoni sono disponibili sulla piattaforma e possono essere acquistati, trovati in luoghi specifici della città o acquistati. Accumulando gettoni sarà possibile per i fan far sentire la propria voce in sondaggi che riguardano anche la vita extra campo (come per esempio poter seguire una giornata tipo di un determinato giocatore tramite le storie su instagram).

I “Fan Token” equivalgono ad una tessera soci del club, permettendo l’accesso alle promozioni esclusive e alla classifica dei membri “più fedeli”.

“Riconosciamo l’importanza e il crescente interesse nell’industria del blockchain, oltre alla possibilità per il club di aggiungere una freccia nel proprio arco per quanto riguarda la strategia di coinvolgimento dei tifosi – ha dichiarato Stephan Cieplik (Senior Vice President of Global Partnership Sales del Manchester City) – Siamo impressionati da come Socios.com abbia guidato una rivoluzione in questo ambito insieme ad altri grandi club europei e siamo sicuri di poter garantire ulteriore successo alla piattaforma, crescendo insieme”.