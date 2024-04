Malaysia Airlines sarà il vettore aereo dei Red Devils

Il vettore malese sarà per il prossimo triennio la compagnia aerea commerciale ufficiale del club britannico. La partnership è stata annunciata dal Ceo del gruppo Malaysia Aviation Group, Izham Ismail, in concomitanza con una fiera di settore a Kuala Lumpur. Entra a far parte di del pool di 29 partner dei “Red Devils“.

“Questa collaborazione riunisce due brand globali, Malaysia Airlines e Manchester United, e creerà esperienze indimenticabili per i nostri fan e clienti. L’allineamento con un club riconosciuto a livello mondiale come lo United pone Malaysia Airlines di fronte a un vasto pubblico mondiale, aumentando significativamente il riconoscimento del marchio, soprattutto in Europa e nel Sud-Est asiatico, dove lo United ha una vasta base di fan”.

Victoria Timpson direttore delle partnership della squadra inglese ha dichiarato: “Il Manchester United ha un legame di lunga data con la Malesia, con una storia di supporto appassionato da tutto il paese. Abbiamo tre club di tifosi ufficiali della Malesia, con la filiale di Kuala Lumpur che vanta una delle comunità di tifosi più grandi del club, che riflette l’amore del paese per tutto ciò che riguarda lo United“.