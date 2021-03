Maglia Macron special edition per l’Apoel Nicosia FC

Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico di Asteras Tripolis FC e Apoel Nicosia FC, ha realizzato una maglia comune ad entrambe le squadre, una ‘special edition’ che celebra i 200 anni dalla rivoluzione greca del 1821. Un’operazione che vede insieme, in un’azione di orgoglio nazionale, i due club che portano sul petto il Macron Hero, logo dell’azienda italiana.

Asteras Tripolis FC e Apoel Nicosia FC, che rappresentano entrambe sia il loro status di società sportiva che le città in cui hanno sede ovvero la storica città di Tripoli in Arcadia e la capitale di Cipro, hanno scelto di espandere la loro già fattiva collaborazione ad un’area più importante, quella della loro appartenenza nazionale. Ora, insieme a Macron, Asteras Tripolis e Apoel Nicosia hanno sviluppato e realizzato una particolare maglia, special edition, che vuole celebrare il 200° anniversario della rivoluzione greca del 1821.

La maglia blu con una grande croce bianca, simbolo della chiesa greco-ortodossa presente anche nella bandiera nazionale, nella sua parte anteriore è caratterizzata anche da una grafica che rappresenta la benedizione della bandiera della rivoluzione nel monastero di Agia Lavra, la prima bandiera della nazione greca. Nel retro la scritta “Libertà o morte” e il numero 21 con il quale i due club vogliono evidenziare il momento più glorioso della nazione greca. Uno sforzo congiunto dal quale traspare un forte sentimento di orgoglio nazionale che sarà arricchito da altri momenti celebrativi e che culminerà con una partita amichevole tra i due club al Theodoros Kolokotronis Stadium di Tripoli. Sono state realizzate simbolicamente 200 maglie ‘special edition’ per ogni squadra che saranno messe in vendita per celebrare il 200° anniversario della rivoluzione greca del 1821.

“Siamo felici e orgogliosi di essere parte integrante di questa iniziativa. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La capacità di Macron di realizzare un prodotto customizzato per ogni nostro club ci consente di offrire ad Asteras Tripolis e Apoel Nicosia una maglia unica ed esclusiva per celebrare al meglio un anniversario così importante per entrambe le squadre e le città che loro rappresentano”.

L’Asteras Tripolis FC ha presentato la maglia nelle aree della storica Arcadia che sono associate alle eroiche azioni di Theodoros Kolokotronis. L’Apoel Nicosia FC ha realizzato un video emozionale con scorci della Pancyprian High School (scuola greca), la statua dell’Arcivescovo Kyprianou e il Mausoleo dei Martiri Nazionali Ciprioti situato nel sagrato della chiesa di Panagia Faneromeni.