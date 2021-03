Dazn batte a sorpresa SKY. Conquista il prodotto calcio con una offerta pari a 840 milioni di euro

L’assemblea della Lega calcio serie A ha votato a favore di Dazn (16 voti contro 4). Quest’ultima è riuscita ad aggiudicarsi, per il triennio 2021-24 (superando gli “avversari” di Sky) i pacchetti “1” e “3” per una somma pari a circa 840 milioni di euro su base stagionale. Trasmetterà quindi 7 gare a giornata in esclusiva (pacchetto 1) e 3 gare in co-esclusiva (pacchetto 3). Secondo gli addetti ai lavori il prezzo del pacchetto di Dazn per la fruizione dei match sarà compreso in una “forchetta” tra 30 e 36 euro su base mensile.