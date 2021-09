MADRID VALUTA LA CANDIDATURA PER I GIOCHI OLIMPICI DEL 2036

(di Marco Casalone) – Madrid potrebbe presentare la propria candidatura per i Giochi Olimpici del 2036, dopo i tentativi falliti per le edizioni 2012, 2016 e 2020.

Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal vicesindaco Begoña Villacís all’emittente radiofonica Cadena Ser, che aveva dato per certa la discesa in campo della capitale spagnola, il sindaco José Luis Martínez-Almeida ha precisato come “Una decisione in merito non sia stata ancora presa dal governo municipale e, in ogni caso, non sia possibile farlo senza che il resto dei gruppi comunali ne sia a conoscenza, senza aver contattato il governo centrale e senza avere un accordo con il Comitato Olimpico Spagnolo (COE): tuttavia, è attualmente in corso uno studio sua fattibilità del progetto e ci sono molte possibilità che l’esito sia positivo”.

Alejandro Blanco, presidente del COE, avrebbe manifestato l’intenzione di incontrare al più presto Martínez-Almeida per convincerlo a sottoporre al presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach la candidatura madrilena: lo stesso Blanco ha sottolineato come “Madrid potrebbe organizzare dei Giochi straordinari costruendo un solo Villaggio Olimpico e contenendo i costi evitando di concentrare tutte le competizioni in un’unica città: Barcellona potrebbe prestare la sua piscina olimpionica di Saint Jordi, Valencia il proprio velodromo e Siviglia ospitare le gare di canoa e canottaggio; ovviamente, sarà necessario rafforzare l’interconnessione tra le città con nuove linee ad alta velocità per mitigare l’effetto dispersivo”.