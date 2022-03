Macron vestirà la Federcalcio del Tajikistan

La Federazione calcistica del Tajikistan entra nel mondo Macron. The Hero Company è il nuovo partner tecnico della Federazione che governa il calcio nello Stato dell’Asia Centrale. Il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, già da ora e per i prossimi due anni, fornisce abbigliamento tecnico e kit gara alla Nazionale maggiore, alle formazioni giovanili e alla Nazionale di Futsal.

La Federazione calcistica del Tajikistan è stata fondata nel 1936. Ha sede nella capitale Dušanbe e dal 1994 è affiliata all’Asian Football Confederation e alla FIFA. La TFF gestisce e coordina il campionato nazionale, la coppa nazionale e le squadre Nazionali. La Nazionale ha un gran seguito e, nonostante non abbia mai partecipato alle fasi finali dei Mondiali o della Coppa d’Asia, è una squadra in crescita con giuste ambizioni che Macron supporta con la qualità e tecnicità dei propri capi tecnici ai quali abbinare un design ricercato per esaltare storia, colori e simboli della squadra e del Paese che rappresenta.

“È sempre stimolante partecipare al progetto di crescita di una federazione sportiva. – ha dichiarato Tigran Avetisyan, Country Manager di Macron – Siamo felici di mettere a disposizione della Federazione calcistica del Tajikistan la nostra professionalità e la qualità dei capi tecnici Macron e di supportare tutte le squadre nazionali. Abbigliamento tecnico e kit gara sapranno rappresentare al meglio la storia, i simboli e l’identità di queste squadre e di questa nazione”.