Il cantante americano Khalid indossa la maglia del Como 1907 nel suo ultimo video

Il Como 1907 sbarca Oltreoceano e nel mondo della musica. La maglia dei lariani è stata infatti indossata da Khalid (cinque volte vincitore ai “Grammy Award”) nel suo ultimo video. Il popolare cantautore americano ha pubblicato recentemente il video del suo ultimo singolo “Last Call”, nel quale rende omaggio ai temi dei suoi successi passati e racconta di come l’amore sia disposto ad aspettare.

Khalid, nella parte finale del video, indossa proprio la maglia azzurra del Como 1907 (nella foto in primo piano), squadra di calcio italiana che milita attualmente in Serie B al 13° posto provvisorio.

Non è usuale per un club del secondo campionato italiano per importanza avere una tale esposizione mediatica, il cantante americano (classe 1998) ha infatti oltre 7 milioni di follower su Instagram ed è particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni.