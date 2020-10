Macron veste i Glasgow Warriors (rugby scozzese) nella stagione 2020/21

I Glasgow Warriors, franchigia scozzese di rugby, e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del club protagonista del Guinness Pro14, torneo di vertice per i club di rugby europei e sudafricani, hanno presentato le nuove maglie “Home” e “Away” per la prossima stagione 2020-2021.

Per quanto riguarda la nuova “Home” (nella foto in primo piano) la scelta dei guerrieri scozzesi è caduta ancora sul ‘total black’. La maglia, con collo a polo, presenta comunque la sua anima scozzese con la grafica “Glasgow Warriors tartan” sublimata celeste e nero sui polsi delle maniche e nell’inserto sul fondo maglia. Il backneck è personalizzato con logo e motto del club, WHATEVER IT TAKES che è riportato, ripetuto, anche nel tape all’interno del collo.

Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo dei Glasgow Warriors (nella foto sopra). Un altro dettaglio della nuova maglia Home dei Warriors è il motto riportato in grafica embossata nel retro, sul fondo maglia, che recita RESPECT OUR HISTORY INSPIRE OUR COMMUNITY FIGHT FOR OUR FAMILY DEFEND OUR HOME. Il kit è completato da shorts neri con la stessa grafica tartan sui fianchi e calzettoni nericon sottile riga azzurra nel bordo superiore.

La versione “Away” è bianca con collo a polo con dettagli celesti presenti anche sulle maniche e sui fianchi. Il backneck è personalizzato con il logo e motto del club, così come il tape interno al collo con la scritta WHATEVER IT TAKES. Caratteristica di questa maglia è la texture “melange” sublimata bianca tono su tono, presente sia sul fronte che sul retro. Sul petto a destra il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo dei Glasgow Warriors. Anche nella versione Away, nel retro, sul fondo maglia, in grafica embossata, spicca il motto RESPECT OUR HISTORY INSPIRE OUR COMMUNITY FIGHT FOR OUR FAMILY DEFEND OUR HOME. Gli shorts sono celesti, mentre i calzettoni sono bianchi con due righe celesti sul bordo superiore.