L’inno dei tifosi sulla 3a maglia dello Sporting Clube de Portugal ideata da Macron

I tifosi dello Sporting Clube de Portugal quando i biancoverdi di Lisbona giocano nel loro stadio, il “José Alvalade”, sono soliti accompagnare i propri beniamini con un inno, ‘O Mundo Sabe Que’, le cui parole sono state riadattate sulle note della famosissima canzone “My Way”. Le parole di questo inno caratterizzano la nuova maglia “Third” presentata dal club portoghese e da Macron, azienda leader internazionale nel settore dello sportswear e sponsor dei Leões.

La nuova “Third” è bianca a girocollo con bordi in maglieria. I bordi delle maniche sono in verde. La caratteristica grafica che rende esclusiva questa ‘terza maglia’ dello Sporting è il testo di “O Mundo Sabe Que” embossato, tono su tono, sulla parte frontale sinistra. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club e i tre graffi di colore bianco e verde fatti dall’artiglio del leone, simbolo della squadra lusitana.

Sul petto, a destra, è ricamato in verde il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore la patch con lo stemma dello Sporting Clube de Portugal e poco sotto, siliconata, la scritta del club in linguaggio brail. Anche in questa versione, nel retrocollo, è presente in grafica embossata il leone rampante dello Sporting.

Gli shorts sono bianchi con coulisse bianche e puntali grigio argento, i calzettoni bianchi hanno nella parte inferiore due bande verdi all’interno delle quali è inserito, davanti il Macron Hero, dietro l’acronimo SCP. La “Third”, così come le altre maglie dei nuovi kit gara 2020-2021 dello Sporting Clube de Portugal, ha una vestibilità Slim Fit e la presenza di inserti in micromesh consente una migliore traspirabilità.

La nuova maglia “Third” dello Sporting Clube de Portugal così come tutti i capi della linea di abbigliamento realizzata da Macron per la squadra lusitana sono disponibili sul sito macron.com