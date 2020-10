Macron sponsor tecnico dei Cardiff Blues per la stagione 2020/21

I Cardiff Blues, club di rugby che partecipa al Guinness Pro 14, e Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del “XV” gallese, hanno presentato le nuove maglie per la stagione 2020-2021.

La nuova “Home” è a girocollo. Nella parte anteriore il colore dominante è il celeste con dettagli in blu navy intorno al collo e sui polsi delle maniche. Sulla parte frontale è presente una grafica a rombi che dal basso, con una tonalità blu navy, sfumano in celeste verso l’alto. Il backneck è personalizzato con etichetta che ripropone la grafica a rombi e il logo dei Cardiff Blues. All’interno del colletto è presente un tape personalizzato con il motto della squadra, ripetuto e in doppia lingua, gallese e inglese, e che recita Nerth Trwy Undod – Strenght Through Unity (La forza attraverso l’unità). Sul petto, in stampa sublimatica, a destra, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, il logo del Cardiff Blues. Nella parte posteriore la maglia è di colore blu navy e al centro delle spalle è presente la tasca porta GPS. Gli shorts sono blu navy con coulisse bianche e i calzettoni in blu navy hanno il bordo superiore celeste con una riga orizzontale bianca.

La versione “Away” è sempre a girocollo con all’interno il tape personalizzato con il motto del club (Nerth Trwy Undod – Strenght Through Unity) ripetuto in gallese e inglese. Il colore della maglia è bianco e nella parte frontale è presente una grafica di strisce a contrasto, dal blu navy al celeste, che sfumano dal basso verso l’alto. Dettagli in blu navy e celeste sono presenti anche sul collo e sui bordi manica. Nella parte posteriore, il fondo della maglia è celeste. Sul petto, a destra è stampato il Macron Hero, a sinistra il logo dei Cardiff Blues. Gli shorts sono bianchi con banda laterale celeste con riga verticale in blu navy, i calzettoni sono bianchi con bordo superiore celeste e poco sotto una riga orizzontale blu navy,