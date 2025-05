Macron sale sul podio nelle Coppe con Bologna e Crystal Palace.

Negli ultimi giorni Macron ha vissuto con due club che rappresentano la storia di questo sport, Bologna FC 1909 (vittoriosa sul Milan il 14 maggio scorso per 1 rete a 0 nella finale di Coppa Italia) e Crystal Palace FC (ieri ha superato nella FA Cup i rivali del ManCity per 1-0), la gioia della vittoria.

Il rosso e il blu sono i colori delle maglie che Macron in questi anni ha ideato e realizzato per Bologna e Crystal Palace, raccontandone storia, identità e senso di appartenenza, e diventano comune denominatore di questa trionfale doppietta vincente in Coppa Italia e FA Cup. Colori e simboli che sono scesi in campo anche sulle Anthem Jacket con le quali i giocatori hanno fatto il loro ingresso sul prato dell’Olimpico e di Wembley e che rappresentano l’esclusività e lo stile della produzione dell’Azienda italiana. Vittorie e momenti di grande sport che saranno raccontati sulle nuove maglie di questi club anche attraverso le esclusive patch sulle quali si lavorerà molto al Macron Campus con l’obiettivo di personalizzare al meglio i game set delle squadre per la prossima stagione.

“Macron continua a scrivere la storia” – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO Macron – “Dopo aver vinto la Coppa Italia con il Bologna, che mancava da 51 anni, conquistiamo la FA Cup con il Crystal Palace, il primo trofeo nella storia del club! Una gioia immensa e un orgoglio difficile da descrivere. Il nostro percorso è profondamente intrecciato con quello di questi due club straordinari. Insieme a loro – e a tutte le nazionali e i club con cui siamo orgogliosi di collaborare – stiamo costruendo un brand con la visione, l’ambizione e la forza per distinguersi tra i migliori al mondo. Questa settimana, i nostri cuori battono più forti che mai, 100% rosso e blu”.

Ma come si dice, ‘non è finita qui!’ perché il Macron Hero è pronto ad accompagnare altri grandi club europei nelle finali di Coppa Nazionale ancora in programma: la Stella Rossa Belgrado è pronta a scrivere per l’ennesima volta il suo nome nell’albo d’oro della Coppa di Serbia, così come il CSKA Sofia in quello della Coppa di Bulgaria. Pronta a vivere un altro grande sogno è l’Arminia Bielefeld che invece proverà ad alzare, per la prima volta nella sua storia, la Coppa di Germania. Infine, l’FC Basilea 1893 (altro club rossoblù), che ha già vinto il proprio campionato, proverà a mettere in bacheca anche la Coppa Svizzera per la 14ima volta.