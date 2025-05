MMA – Max Holzer affronta il libanese Khalid Taha nel ritorno ad Hannover per OKTAGON 74.

Il match di ritorno a casa di Holzer ad Hannover è ora ufficiale, e affronterà la prova più dura della sua carriera!

Uno dei migliori prospetti europei, Max Holzer (11-0), affronterà il veterano UFC Khalid Taha (15-5, 1NC) in un incontro nei pesi piuma a OKTAGON 74. Non solo l’evento rappresenterà il primo show della promotion ad Hannover, Germania, ma darà anche a “Stifler” la possibilità di combattere nella sua città natale e dare ulteriore slancio al suo momento positivo. Lo Zag Arena ospiterà questo attesissimo scontro, che avrà luogo sabato 13 settembre, con una richiesta di biglietti già altissima da parte dei fan.

Holzer è imbattuto e ha ottenuto un record di 5-0 da quando è entrato nell’organizzazione quasi un anno e mezzo fa, salendo rapidamente al terzo posto nel ranking. Ha vinto per KO o sottomissione in quattro dei suoi cinque incontri, incluso un’importante vittoria su Deniz Ilbay ad aprile che ha suscitato polemiche per uno scontro verbale acceso nel post-match. “Stifler” ha conquistato moltissimi fan grazie alle sue entrate spettacolari e alla sua personalità carismatica, ma la sua fama potrebbe raggiungere nuove vette se riuscirà a battere Taha più avanti quest’anno.

L’atleta che rappresenta il Libano, Taha, ha combattuto in UFC e RIZIN, condividendo la gabbia con avversari del calibro di Boston Salmon e Raoni Barcelos. È stato messo sotto contratto da OKTAGON MMA all’inizio di quest’anno e ha impressionato con una vittoria per TKO su Jose Zarauz a Dortmund, portando il suo tasso di finalizzazione a un impressionante 87%. Taha ha puntato Holzer fin dal momento in cui ha firmato con la promotion ed è determinato a rovinare la festa il 13 settembre, mettendo fine al suo record da imbattuto.