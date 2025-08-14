Macron rinnova fino al 2027 per le divise degli arbitri UEFA.

Dopo aver rinnovato la loro partnership all’insegna dell’eccellenza nel calcio, attiva dal 2019, Macron e UEFA presentano ufficialmente i nuovi Game Set per gli arbitri che dirigeranno le partite delle principali competizioni UEFA nelle prossime due stagioni.

Le nuove divise, sintesi di innovazione tecnica e design, faranno il loro esordio nella prestigiosa cornice della Supercoppa Europea 2025, in programma a Udine nella serata di mercoledì 13 agosto, confermando così la visione comune di Macron e UEFA: unire qualità tecnica, comfort e stile per garantire agli arbitri il massimo delle prestazioni, senza rinunciare a un’immagine distintiva e riconoscibile.

Il completo, caratterizzato da un elegante girocollo con bordo in maglieria, si distingue per la particolare grafica embossata sul corpo anteriore della maglia: coppie di sottili aste verticali che si interrompono in punti precisi per lasciare spazio alla scritta UEFA. Al centro del petto, in stampa siliconata, campeggia il Macron Hero, mentre a sinistra è presente lo stemma UEFA Match Official. Due inserti triangolari in tessuto lucido, posizionati all’altezza delle tasche frontali con chiusura in velcro, completano il look, aggiungendo un tocco di dinamismo visivo.

Il Game Set, ideato dal Centro Stile Macron, è disponibile in quattro varianti cromatiche: azzurro fluo, giallo fluo, rosso brillante e nero. I pantaloncini, sempre neri, si abbinano ai calzettoni coordinati con la maglia, impreziositi sul davanti dal Macron Hero e, sul polpaccio, appena sotto il bordo superiore, da una caratteristica V nera. (fonte: Macron)