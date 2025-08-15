Euforia ETF Grayscale: Cardano supera Bitcoin ed Ethereum con un rally del 17%

Cardano (ADA) sale del 17% con volumi di 3,4 miliardi di dollari, spinta da speculazioni su un ETF di Grayscale Investments, superando Bitcoin ed Ethereum.

Mercoledì, la coppia Cardano ADA/USD ha registrato guadagni a due cifre, cavalcando l’ottimismo legato a una potenziale richiesta di ETF da parte di Grayscale Investments, società di gestione patrimoniale digitale.

ADA è balzata di oltre il 17%, posizionandosi come la seconda criptovaluta con il maggior guadagno nelle ultime 24 ore.

Il volume di scambi è aumentato del 56%, raggiungendo 3,4 miliardi di dollari, riflettendo un’elevata liquidità e una forte pressione d’acquisto.

ADA ha superato nettamente criptovalute blue-chip come Bitcoin ed Ethereum, che hanno registrato incrementi rispettivamente del 3,19% e del 2,07% rispetto al giorno precedente.

Il mercato speculativo di ADA si è intensificato, con l’open interest cresciuto del 26% a 1,82 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, secondo Coinglass.

Inoltre, circa il 70% dei trader di futures su Binance con posizioni aperte su ADA scommetteva su un ulteriore rialzo.

Il rally segue una richiesta di registrazione denominata GRAYSCALE CARDANO TRUST ETF, emersa presso la Divisione delle Società del Dipartimento di Stato del Delaware, primo passo verso il listing di un ETF.

Grayscale non ha risposto immediatamente alla richiesta di conferma di Benzinga sulla legittimità del deposito.

Al momento della stesura, ADA era scambiata a 0,9962 dollari, in rialzo del 17,06% nelle ultime 24 ore, secondo Benzinga Pro. Da inizio anno, la moneta ha guadagnato oltre il 18%.

Maxi Doge ($MAXI)

Il recente rialzo di Cardano riflette un crescente interesse per le altcoin nel 2025, un contesto che sta favorendo l’attenzione verso progetti speculativi ad alto rischio. ù

In questo scenario, Maxi Doge ($MAXI) si inserisce come nuova criptovaluta ispirata a Dogecoin ma con un’impostazione più irriverente e volutamente sopra le righe.

Il progetto, attualmente in fase di prevendita, mira a coinvolgere una comunità di investitori disposti ad accettare un’elevata volatilità in cambio di potenziali margini di guadagno.

Una delle caratteristiche più rilevanti è la possibilità di mettere in staking i token fin dalla fase di prevendita, consentendo agli acquirenti di ottenere ricompense passive ancor prima del listing ufficiale.

Questa strategia punta a incentivare la detenzione a lungo termine e a ridurre la pressione di vendita nelle prime fasi di mercato.

Per stimolare ulteriormente la partecipazione, Maxi Doge prevede competizioni di trading con premi, eventi tematici e attività interattive pensate per mantenere attiva la community.

Il listing del token è prevista sia su exchange centralizzati (CEX) che decentralizzati (DEX), oltre alla possibilità di negoziazione nei futures.

La raccolta in prevendita ha superato i 900.000 dollari, con il prezzo fissato a 0,000252 dollari per token.

Il whitepaper descrive nel dettaglio la struttura del progetto e gli obiettivi a medio termine, mentre gli aggiornamenti vengono diffusi sui canali ufficiali, tra cui X e Telegram.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.