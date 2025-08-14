Ethereum potrebbe raggiungere 8.500 dollari se Bitcoin tocca i 150.000

Ethereum potrebbe raggiungere 8.656 dollari se Bitcoin toccherà i 150.000 dollari, secondo l’analisi di Yashasedu. La domanda istituzionale e gli ETF alimentano la fiducia nel rialzo di ETH.

Ether potrebbe salire a oltre 8.656 dollari se Bitcoin dovesse raggiungere i 150.000 dollari, un obiettivo ampiamente atteso.

Il trader di criptovalute Yashasedu, in un post su X di martedì, ha evidenziato che durante le principali fasi rialziste ETH raggiunge tipicamente il 30-35% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, come avvenuto nel 2021, quando Ether ha toccato il 36% di tale capitalizzazione.

Gli analisti prevedono che Bitcoin supererà i 150.000 dollari, un aumento del 25% rispetto al prezzo attuale di 119.335 dollari.

In questo scenario, Yashasedu ha stimato che, se ETH raggiungesse il 35% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, il suo prezzo potrebbe attestarsi a 8.656 dollari.

Anche nella fascia più bassa, con un rapporto tra il 21,70% e il 30%, il prezzo di ETH potrebbe oscillare tra 5.376 e 7.420 dollari.

Yashasedu ha sottolineato che questo modello storico, in cui Ether raggiunge il 30-35% della capitalizzazione di mercato di Bitcoin, è destinato a ripetersi.

Fattori a supporto della previsione

Tra i principali elementi che sostengono questa prospettiva vi sono:

Crescente domanda istituzionale : il valore totale bloccato (TVL) di Ethereum ha superato i 90 miliardi di dollari.





: il valore totale bloccato (TVL) di Ethereum ha superato i 90 miliardi di dollari. Interesse per gli ETF : gli ETF spot su Ether hanno registrato flussi netti record di 1,01 miliardi di dollari.





: gli ETF spot su Ether hanno registrato flussi netti record di 1,01 miliardi di dollari. Previsioni di esperti: analisti come Tom Lee, Arthur Hayes e Joe Burnett prevedono un forte rialzo per Bitcoin e ETH.

Yashasedu evidenzia che il TVL di Ethereum, oggi superiore a 90 miliardi di dollari, riflette un crescente interesse istituzionale e una domanda significativa da parte degli ETF.

Analisti come Tom Lee di Fundstrat, Arthur Hayes di BitMEX e Joe Burnett di Unchained prevedono che Bitcoin raggiungerà i 150.000 dollari entro fine anno, con ETH potenzialmente a 250.000 dollari entro il 2025.

BitMine Immersion Technologies, inoltre, pianifica di raccogliere 20 miliardi di dollari per acquistare ETH.

Nel frattempo, ETH è scambiato a 4.630 dollari, solo il 5,35% al di sotto del massimo storico di 4.878 dollari (novembre 2021).

Yashasedu e Michaël van de Poppe di MN Trading Capital prevedono un nuovo massimo storico per ETH, seguito da una fase di consolidamento.

