MIAMI FC e Helbiz annunciano l’estensione pluriennale della partnership e della sponsorizzazione della maglia

Miami FC e Helbiz, società americana leader globale nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition Corp. (NASDAQ: GRNV), e dell’acquisizione di MiMoto Smart Mobility S.r.l., leader italiano del mercato dello sharing di motorini, hanno annunciato l’estensione della loro partnership esclusiva che comprende la prosecuzione della sponsorizzazione della maglia in tutte le divise da gioco del Miami FC e la qualifica di partner fondatore della nuova iniziativa comunitaria Fútbol305 di Miami FC.

“Siamo molto entusiasti di continuare questa partnership con Helbiz”, ha commentato l’amministratore delegato di Miami FC, Michael Williamson. “Questo accordo riflette la crescita e l’evoluzione della nostra relazione e riteniamo che la partnership con un marchio come Helbiz rispecchi i nostri obiettivi e la nostra visione, tra i quali rientrano la sostenibilità e l’experience del cliente, soprattutto quando si tratta di trovare modalità innovative per aiutare la comunità di Miami-Dade. Benché la nostra partnership comprenda la sponsorizzazione della maglia ufficiale e delle divise da allenamento, nei prossimi mesi i tifosi potranno vedere anche l’ulteriore coinvolgimento digitale e della comunità di Miami FC e di Helbiz. Siamo felici, infatti, di mostrare dal vivo i prodotti di Helbiz ai nostri tifosi e ci stiamo preparando per accoglierli di nuovo nel nostro stadio in estate, per la prima volta dall’inizio della pandemia”.

Helbiz è stata nominata partner ufficiale di Miami FC e primo sponsor della maglia della squadra il 9 marzo 2020 presso la sede centrale del Nasdaq a New York. Durante la USL Championship del 2021, oltre a essere raffigurata su tutte le divise da gioco ufficiali, Helbiz sarà visibile anche su tutte quelle da allenamento del Miami FC e gli accessori da viaggio. Miami FC e Helbiz continueranno a offrire ai tifosi opportunità uniche di guidare i monopattini e di frequentare i giocatori durante l’intera stagione, oltre a promuovere un’ulteriore sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’istruzione. I programmi e gli eventi che coinvolgeranno la comunità si terranno a South Miami e includeranno promozioni e benefici esclusivi per i possessori di biglietti del Miami FC, tra cui spostamenti gratuiti in città.

“Helbiz e Miami FC condividono gli stessi valori: innovazione, creatività e una grande passione per le nostre attività”, afferma il fondatore e amministratore delegato di Helbiz, Salvatore Palella. “A livello globale, Helbiz è l’unica società di micro-mobilità che offre una flotta completa di tre tipologie di veicoli: monopattini elettrici, biciclette elettriche e scooter elettrici. Helbiz continuerà a espandersi portando avanti la propria missione di mobilità sostenibile. Helbiz, in quanto sostenitore della dinamica comunità di Miami, è entusiasta di continuare a essere partner della squadra locale Miami FC e di offrire ai tifosi e alle persone del luogo differenti modalità per godersi le partite e la loro città. Ci impegniamo costantemente per unire due tendenze in crescite negli Stati Uniti, che stanno suscitando sempre più entusiasmo tra i Millenials e la Generazione Z: la micro-mobilità sostenibile e la passione per il calcio. Proprio come il calcio cambia le vite nelle comunità locali di tutto il mondo, anche Helbiz si pone la missione di cambiare il mondo offrendo modalità più sostenibili e più sicure per gli spostamenti”.

Un nuovo aspetto di questa partnership sarà l’inclusione di MiMoto come sponsor ufficiale sul retro della maglia. All’inizio dell’anno, Helbiz ha acquisito MiMoto con l’obiettivo principale di aggiungere gli scooter elettrici alla propria flotta di veicoli di micro-mobilità. Grazie a questa nuova categoria, Helbiz è l’unica società di micro-mobilità al mondo con una flotta completa costituita da queste tre tipologie di veicoli.