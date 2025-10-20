Bazr si conferma partner della Kings League Lottomatica.sport Italy anche per la nuova stagione

Bazr.com, l’app di live shopping, si conferma partner di “Kings League Lottomatica.sport Italy“, che, a partire da oggi pomeriggio, riaccenderà i riflettori nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese (realizzata con il supporto tecnico di EMG Gravity Media), scelta per la stagione agonistica 2025.

La piattaforma italiana unisce infatti shopping live, socialità e contenuti esclusivi offrendo agli utenti un’esperienza immersiva: attraverso l’app infatti è possibile accedere a eventi di live shopping, scoprire e acquistare prodotti unici, interagire con i brand e con altri utenti, e vivere esperienze digitali.

La partnership con Kings League Lottomatica.sport Italy per la prossima stagione si rafforza ulteriormente grazie a una serie di attivazioni chiave: