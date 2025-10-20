Bazr si conferma partner della Kings League Lottomatica.sport Italy anche per la nuova stagione
Bazr.com, l’app di live shopping, si conferma partner di “Kings League Lottomatica.sport Italy“, che, a partire da oggi pomeriggio, riaccenderà i riflettori nella nuova Fonzies Arena di Cologno Monzese (realizzata con il supporto tecnico di EMG Gravity Media), scelta per la stagione agonistica 2025.
La piattaforma italiana unisce infatti shopping live, socialità e contenuti esclusivi offrendo agli utenti un’esperienza immersiva: attraverso l’app infatti è possibile accedere a eventi di live shopping, scoprire e acquistare prodotti unici, interagire con i brand e con altri utenti, e vivere esperienze digitali.
La partnership con Kings League Lottomatica.sport Italy per la prossima stagione si rafforza ulteriormente grazie a una serie di attivazioni chiave:
- Momento ‘MVP BAZR’: al termine di ogni match, il Most Valuable Player scelto dai fan firmerà la propria maglia, che sarà poi messa in vendita in diretta sull’app Bazr, rendendola un oggetto da collezione esclusivo e autentico.
- Live Shopping durante i match: ogni giornata della Kings League sarà accompagnata da tre live sull’app Bazr (una ogni due partite), durante le quali saranno acquistabili prodotti unici, tra cui le maglie degli MVP e l’intero catalogo ufficiale di Kings League.
- La creator Dalila Stabile inoltre sarà nuovamente il volto ufficiale BAZR di Kings League, pronta a coinvolgere la community e guidare gli utenti attraverso le esperienze di shopping live.