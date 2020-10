PARTNERSHIP ESCLUSIVA TRA AC MILAN E APPLE MUSIC

(di Daniele Caroleo) – AC Milan ha annunciato la sottoscrizione di una nuova partnership esclusiva con Apple Music, lanciata ufficialmente con la creazione di due apposite playlist.

L’idea di fondo è basata sul provare a condividere, con i fan del club rossonero, la tipica giornata della prima squadra, accompagnando il tutto con brani e canzoni che danno ai giocatori la carica durante l’allenamento e le partite o per festeggiare una vittoria. Le due playlist si chiamano “Match Day” e “Women’s Team” e sono già a disposizione, per tutti gli utenti, sulla piattaforma Apple Music, il servizio di streaming musicale sviluppato da Apple Inc.

L’obiettivo del Milan, in sostanza, è quello di entrare in contatto con gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri sparsi nel mondo, proprio come è avvenuto con la recente collaborazione con Google. Quest’ultima, infatti, stipulata agli inizi di ottobre, ha permesso, ai possessori dei dispositivi smart speaker Google Nest, di accedere ad una serie di funzionalità particolari, tra le quali la possibilità di ascoltare le telecronache delle partite, le news sulla squadra, i podcast e molto altro. Il tutto grazie al supporto dell’Assistente Google.

Infine, contemporaneamente alla presentazione della nuova partnership tra il Milan e Apple Music, sono stati resi noti anche alcuni dei brani che faranno parte delle playlist. Match Day, ad esempio, include, tra gli altri, le note di Boom (P.O.D.), Life is Good (Drake), Power (Kanye West), China (Anuel AA), Mamacita (Ozuna), Losing It (Fisher), Energy (Disclosure), Can’t Hold Us (Macklemore), Kernkraft 400 (Zombie Nation). Nella playlist “Women’s Team”, invece, si potranno ascoltare brani come Don’t start now (Dua Lipa), Superheroes (The Script), Pop Star (DJ Khaled), Underdog (Alicia Keys), Sekele (Pro Kid), Keep on Dancing (Ellie Goulding), Una voglia assurda (J-AX), Finesse (Bruno Mars), These Days (Rudimental), Don Life (Big Sean) e molti altri.