L’US Lecce lancia lo sponsor a rotazione sulla maglia gara (stagione 2020/21)

Quest’anno lo spazio al centro della casacca dell’US Lecce (club di Serie B) sarà a rotazione (tra diverse aziende che si divideranno la stagione sportiva).

Ci sarà pasta Maffei che c’è sempre stato con il club dalla Serie C, così come Banca Popolare Pugliese (second sponsor); sul pantaloncino invece arriva VivaTicket, partner per gli eventi. Infine sul retro maglia (back sponsor) ci sarà il ritorno di Barocco Energia. Per la posizione del main sponsor, vista la difficoltà di individuare uno sponsor per tutto l’anno, la società salentina ha scelto di far ruotare i partner commerciali (per un numero limitato di partite). L’area marketing e commerciale della società giallorossa è guidata dal direttore Andrea Micati.