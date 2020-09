Gli sponsor di maglia del Benevento calcio neo promosso in Serie A (stagione 2020/21)

Il Benevento Calcio è lieto di annunciare di aver siglato per la prossima stagione 2020/21 un accordo commeriale di partnership con “Rillo Costruzioni” (Second sponsor), “Pastificio Rummo” (back jersey sponsor) e “Don Peppe“. I brand campani leader nel settore di riferimento saranno presenti sulle maglie ufficiali come top sponsor. I tre marchi insieme al main sponsor IVPC e al partner tecnico Kappa (brand del portfolio Basicnet) accompagneranno i giallorossi in tutte le competizioni sportive della massima serie.

Rillo Costruzioni

L’impresa Rillo nasce nel 1962 come impresa individuale “Rillo Andrea” e nel 1989 assume la denominazione di “Rillo Costruzioni Srl“. Negli oltre 50 anni di attività ha operato in tutti i settori dell’ingegneria civile. La sua vasta esperienza spazia dalle grandi opere pubbliche all’edilizia abitativa e direzionale, dalle opere idrauliche e dei sottoservizi a rete alle grandi infrastrutture di collegamento. Una competenza ed un’esperienza che le consente di essere protagonista non solo nel momento realizzativo delle opere ma anche nella proposizione, gestione e concretizzazione di progetti di ogni genere. Oggi l’azienda si colloca tra le più affermate imprese campane ed è certamente tra le più importanti realtà imprenditoriali del Sannio, ove ha sede. E’ scortata di un notevole parco macchine che superano le 100 unità ed ha la disponibilità di impianti di inerti, calcestruzzi e conglomerati bituminosi, dislocati su un’area di oltre 70.000 m2 ubicati nell’area industriale di Ponte (BN) alla località Piana, impiegando a vario titolo oltre un centinaio di unità lavorative.

Pastificio Rummo

La famiglia Rummo, oggi alla sesta generazione, produce a Benevento pasta di qualità superiore dal 1846. Con dedizione e passione, i Rummo hanno messo a punto e perfezionato un metodo esclusivo, il Metodo Lenta Lavorazione, volto alla ricerca dell’eccellenza in ogni fase del processo produttivo.

Don Peppe

È un brand di Kaos Campania. L’azienda nasce dalla pluriennale esperienza nel settore della ristorazione, maturata in ristoranti e pizzerie. Kaos Campania ha fatto della passione per il mondo della ristorazione e del buon gusto a tavola il suo mantra. L