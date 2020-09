Macron: tradizione e colori confermati nella nuova maglia Home della Ternana calcio (Serie C)

La Ternana calcio e Macron, sponsor tecnico delle “Fere” (quest’anno in Serie C) e azienda leader internazionale nel settore del teamwear, hanno presentato le nuove maglie che il club umbro indosserà nel corso della stagione 2020-2021. A caratterizzare i nuovi kit gara dei rossoverdi c’è la Viverna, mitologico rettile alato simbolo della Ternana insieme ad una grafica moderna e molto d’impatto.

La nuova maglia “Home” conferma la tradizione del rossoverde a bande verticali, ha il collo a V con tape interno in giallo. Le maniche sono rosse con bordo in maglieria con dettagli verdi. Il backneck è personalizzato con un’etichetta con i colori, il logo del club e il motto “PIU DURI DELL’ACCIAIO”. La nuova ‘Home’ è caratterizzata sia dall’effetto optical sfumato, in alto e in basso, così come nella parte anteriore e posteriore, delle due bande rosse verticali, ma anche del disegno in stampa sublimatica nella parte sinistra anteriore e che raffigura la mitologica Viverna (in dialetto locale Fera) presente nello stemma del club umbro. Sul petto a destra è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma della Ternana Calcio. Nel retrocollo è ricamata, in giallo, la scritta “HIC SUNT FERAE”. Gli shorts sono neri, mentre i calzettoni sono verdi con bordo superiore rosso.

La versione “Away”, sempre con collo a V, è bianca con due bande verticali rossa e verde poste a destra e caratterizzate da una grafica optical sfumata. Dettagli rossoverdi sono presenti nel collo e sui bordi manica. La Viverna è presente anche nella versione “da trasferta” come disegno in stampa sublimatica, tono su tono, nella parte anteriore, in basso a destra. Anche in questo caso il backneck riporta, oltre ai colori sociali e lo stemma, anche il motto “PIU DURI DELL’ACCIAIO”. Presente anche qui, ricamata in nero nel retrocollo, la scritta “HIC SUNT FERAE”. Sul petto il Macron Hero e il logo della Ternana Calcio. Il kit da trasferta è completato da shorts bianchi e calzettoni bianchi con due righe orizzontali rossoverdi nel bordo superiore.

Infine la “Third” è in blu navy con collo alla coreana con bordi rossoverdi. Caratteristica grafica di questa maglia è la stampa sublimatica di righe orizzontali tono su tono su tutta la parte anteriore. Backneck, scritta nel retrocollo e loghi sul petto riprendono le caratteristiche delle versioni Home e Away. Il kit si completa con shorts e calzettoni in blu navy.

Per quanto riguarda le divise dei portieri tre i kit a disposizione: giallo fluo con dettagli neri, grigio antracite con dettagli gialli e oro, verde fluo con dettagli neri.