L’UEFA STRINGE UN ACCORDO CON ANTCHAIN DI ALIBABA ALLA VIGILIA DI EURO 2020

, ildi, ha annunciato una nuova partnership globale quinquennale con l’ Uefa

Secondo i termini dell’accordo, le due parti studieranno congiuntamente l’applicazione della blockchain, così come di altre tecnologie, per promuovere e far progredire la trasformazione digitale nell’industria del calcio.

AntChain, che alla vigilia del torneo diventa partner blockchain ufficiale di UEFA Euro 2020, è un brand tecnologico di Ant Group, società affiliata di Alibaba Group, multinazionale cinese privata con sede ad Hangzhou composta da una serie di società attive nel campo del commercio elettronico, quali mercato online, piattaforme di pagamento e compravendita, motori di ricerca per lo shopping e servizi per il cloud computing.