L’UEFA prolunga la partnership con PlayStation

(di Guido Paolo De Felice) – L’UEFA ha annunciato il rinnovo triennale della sua storica partnership, correlata alla Champions League, con PlayStation, iniziata nel 1997, che avrà durata fino alla fine del 2024.

In base ai nuovi termini contrattuali stipulati, PlayStation marchierà il premio ufficiale di miglior giocatore della partita ad ogni incontro della prossima UEFA Champions League e il miglior giocatore della settimana attraverso i canali digitali UEFA.

PlayStation continuerà inoltre a supportare l’hub di gioco della UEFA Champions League con i giochi UCL Fantasy e Predictor, che saranno ulteriormente migliorati e potenziati.

“PlayStation è un partner prezioso della UEFA Champions League da oltre 23 anni“, ha affermato il direttore marketing UEFA, Guy-Laurent Epstein. “Sono lieto di poter celebrare un’estensione di tre anni della nostra storica collaborazione. Le partnership a lungo termine della UEFA con marchi innovativi come PlayStation hanno un valore inestimabile per la UEFA nella promozione delle nostre competizioni a livello globale, e in particolare nello spazio digitale, quindi non vediamo l’ora di continuare la nostra relazione mentre ci apprestiamo ad aprire un nuovo ciclo della UEFA Champions League“.

Il rinnovo stipulato con PlayStation è il settimo accordo concluso per il ciclo 2021-24, con Heineken, PepsiCo, Mastercard, Gazprom e FedEx che hanno firmato dei nuovi accordi per prolungare la collaborazione già in atto, mentre Just-Eat, noto marchio di food delivery, si è unito come nuovo partner. Tutte le trattative riguardanti i diritti di sponsorizzazione delle competizioni UEFA vengono svolte da TEAM Marketing AG.

“Il calcio è parte integrante del DNA di PlayStation“, ha aggiunto Eric Lempel, SVP e Head of Global Marketing di Sony Interactive. “Sappiamo che molti dei nostri giocatori sono appassionati di calcio quanto noi. Guardiamo con impazienza alle prospettive della nostra continua collaborazione e con grande entusiasmo al prossimo ciclo 2021-24”.