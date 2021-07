Credit Karma Money sarà il nuovo patch sponsor ufficiale degli Houston Rockets (NBA)

(di Guido Paolo De Felice) – Gli Houston Rockets hanno annunciato una partnership pluriennale con Credit Karma Money, che sarà il nuovo jersey patch sponsor sulle divise ufficiali (nella foto in primo piano) a partire dalla prossima stagione NBA 2021-22.

Credit Karma Money è l’ultimo prodotto di Credit Karma, una piattaforma che aiuta più di 100 milioni di americani a fare progressi finanziari. Credit Karma Money è progettato per consentire al consumatore quotidiano di organizzare le finanze, creare migliori abitudini finanziarie e accedere più rapidamente al denaro.

“Credit Karma Money è costruito per aiutare gli americani di tutti i giorni a fare progressi finanziari e non potremmo pensare a un partner migliore di una città vivace e diversificata come Houston“, ha affermato Poulomi Damany, direttore generale di Credit Karma Money and Tax. “Non vediamo l’ora di far parte di questa nuova era degli Houston Rockets, con una rifondazione basata su talenti giovani ed emergenti e il nuovo Credit Karma Money: una combinazione perfetta“.

“Vista l’importanza e la visibilità della patch sulle nostre divise, era importante per noi collaborare con una società come Credit Karma Money che ha dimostrato un forte impegno nell’arricchire la vita dei propri membri“, ha affermato Gretchen Sheirr, presidente delle operazioni di basket per i Rockets. “Siamo entusiasti di dare vita a questa partnership e di presentare il marchio Credit Karma Money alla nostra fanbase“.

Tutte le varianti delle divise dei Rockets nella prossima stagione presenteranno il logo Credit Karma Money sulla spalla sinistra della maglia. Il logo, che farà il suo debutto sulle divise di Houston alla NBA Summer League di Las Vegas, presenterà uno sfondo circolare bianco con scritte verdi e nere.

Inoltre, la partnership di Rockets con Credit Karma Money include una cospicua presenza del marchio aziendale nell’arena di gioco e online. Credit Karma Money sarà anche il presenting partner del programma pre-partita dei Rockets “First Shot“.

Con un sistema simile a quello attraverso cui i membri possono vincere in modo casuale Instant Karma con Credit Karma Money, ci saranno opportunità esclusive per i tifosi di vincere con i Rockets e il Toyota Center durante i le partite e non solo. Instant Karma incentiva un buon comportamento di spesa dando ai membri la possibilità di riconquistare i propri soldi quando spendono i soldi che hanno già sul proprio conto. Credit Karma ha già premiato oltre 400.000 transazioni, per un valore di oltre 14 milioni di dollari.