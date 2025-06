Elezioni CIP – Marco Giunio De Sanctis è il nuovo Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

L’elezione è avvenuta durante la seduta del Consiglio Nazionale Elettivo del CIP, svoltasi nel pomeriggio (a seguire di quella CONI) al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma. De Sanctis (nella foto in primo piano) succede a Luca Pancalli ottenendo 54 voti a favore sui 56 disponibili.

“Un giorno particolare – spiega De Sanctis – in poche ore si sono svolte le due elezioni che hanno cambiato i vertici dello sport italiano. Al Coni, dopo i dodici anni di governo di Giovanni Malagò, avevamo da una parte Luca Pancalli con cui ho vissuto una vita, dall’altra un amico come Luciano Buonfiglio. Chiunque avesse vinto mi avrebbe reso sereno, certo di intraprendere un percorso comune assai proficuo”.

Nato a Roma il 29 settembre 1962, laureato in Giurisprudenza presso La Sapienza Università di Roma, Giunio De Sanctis nel 1985 inizia a lavorare per la Federazione Italiana Sport Handicappati.

Nel 1995 assume la carica di Segretario Generale, carica che ricopre poi all’interno del Comitato Italiano Paralimpico fino al 2017, anno in cui viene eletto Presidente della Federazione Italiana Bocce.

In qualità di Segretario Generale del CIP è stato Capo Delegazione della Squadra Italiana Paralimpica ai Giochi del Mediterraneo Bari 1997, nonché Capo Missione ai Giochi Paralimpici di Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Vancouver 2010, Londra 2012, Sochi 2014 e Rio 2016.

Marco Giunio De Sanctis era candidato unico alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico per il quadriennio 2025-2028. “La candidatura unica – spiega – è frutto di tutte le vittorie di tutti i risultati positivi in tutti i campi e tutte le categorie che è stato realizzato. Ora

Coni e Cip devono andare di pari passo, con un’unità di intenti. Come già avevo spiegato nelle settimane passate, ci sarà continuità con quanto è stato fatto fino ad ora. Ma con delle innovazioni significative soprattutto per quanto riguarda l’attività territoriale, avviamento e promozione, contributi agli organismi sportivi, impiantistica sportiva, formazione e personale”.

Da atleta, sempre all’interno della Federazione Italiana Bocce, Giunio De Sanctis si è laureato Campione d’Italia juniores nel 1977 e, nel 1983, Campione del Mondo Under 21 a Chiasso. Ha inoltre fatto parte della Nazionale Maggiore dal 1986 al 1991.

Per i suoi meriti dirigenziali nel campo sportivo nel 2005 è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

L’8 maggio 2019 ha ottenuto dal Comitato Italiano Paralimpico il Collare d’Oro al Merito Sportivo Paralimpico per l’anno 2019.

De Sanctis si è soffermato sul lungo lavoro del suo predecessore. “Quella di Luca è stata una grande presidenza, 25 anni sono veramente tanti. La mia candidatura è nata a dicembre. Tre mesi prima ero stato rieletto alla guida della Federazione Italiana bocce, un pezzo della mia vita. In quel momento sicuramente non pensavo di candidarmi al Cip. Poi ci sono state delle circostanze particolari che mi hanno portato a questa scelta. Soprattutto c’è stata una grandissima spinta da parte di coloro che fanno parte e che hanno sempre fatto parte del nostro mondo. Questa spinta è stata decisiva perché io sono un passionale che vive con la convinzione di poter raggiungere gli obiettivi che si prefigge. Questo successo mi riempie di orgoglio e di gioia”.

Così composta la Giunta del Comitato Italiano paralimpico: Francesco Ambrosio, Linda Casalini, Sandro Di Girolamo, Renato Di Napoli, Riccardo Giubilei, Franco Riccobello e Mariano Salvatore dirigenti rappresentanti Fsp/Fsnp/Dsp/Dsap; per gli atleti Marco Ferrazza e Giulia Ghiretti; Riccardo Vernole in rappresentanza dei tecnici; Massimo Porciani per i Comitati Regionali; Salvatore Mussoni per i Delegati Provinciali; Sira Miola in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva paralimpica Epp/Epsp.

Massimo Porciani (vice presidente vicario), Riccardo Giubilei (vice presidente), Simone Rasetti (Segretario Generale)