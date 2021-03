Nel Team di BUDDYFIT arriva Federica Nargi

Dopo Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta, Buddyfit si allarga con l’ingresso ufficiale nel team di Federica Nargi.

Modella, conduttrice televisiva, attrice e mamma amante del proprio benessere, caratteristiche perfette per diventare anche lei Ambassador del brand. Nonostante le due maternità, Federica rimane un’icona di bellezza e benessere, senza aver smesso mai di lavorare e di tenersi in forma.

Circa 4 milioni di follower su Instagram, è diventata da molti anni una punta di diamante nel panorama delle showgirl italiane grazie alla sua simpatia, semplicità e professionalità.

Lo sport è di tutti e Buddyfit è la risposta anche per le mamme che, come Federica, hanno giornate piene, scandite da impegni familiari e lavorativi, e poco tempo da dedicare a sé stesse e al loro benessere fisico.

Buddyfit è la piattaforma numero uno in Italia per l’Home Fitness, pensata proprio per chi ha poco tempo per allenarsi in palestra o con un personal trainer, con sessioni di allenamento di ogni genere (Functional, Pilates, Yoga, etc..) da quindici fino a sessanta minuti. “Sono davvero contenta di entrare a far parte della famiglia di Buddyfit. Tenermi in forma è sempre stato importante per me, non solo per una questione estetica ma per il mio benessere personale, e avere l’opportunità di ottimizzare i miei tempi collegandomi da casa per allenarmi con i top trainer, è davvero la soluzione ottimale. Non vedo l’ora di fare una classe con Diletta e Zlatan, lancio la sfida!” afferma entusiasta Federica.

Giovanni Ciferri, CEO e fondatore di Buddyfit, aggiunge: “Siamo molto felici di avere Federica nel nostro team, è perfettamente in linea con la nostra Mission e siamo sicuri che insieme potremo aiutare sempre più persone a stare in movimento divertendosi e a prendersi cura del proprio benessere, lei è così solare che contagia i suoi follower.”

Il primo appuntamento ufficiale di Federica con Buddyfit è fissato per mercoledì 17 marzo alle ore 19:00 con la sua prima classe Live, “Booty on fire”. Sarà una sessione di allenamento di sessanta minuti da trascorrere insieme a Federica e ai trainer di punta di Buddyfit. Durante la lezione, oltre alla fatica del workout, ci sarà ampio spazio dedicato alle domande da parte della community grazie alla chat interattiva messa a disposizione degli utenti, la quale ci permetterà di conoscere meglio le passioni sportive di Federica.