L’FC Südtirol in ritiro in val Ridanna. Allenamenti al Centro Sportivo di Stanghe di Racines

La squadra è attesa all’hotel Schneeberg Family Resort & Spa, quartiere generale della preparazione estiva (nella foto sotto). Gli allenamenti dei Rot-Weiß (“biancorossi”) si svolgeranno presso il Centro Sportivo di Stanghe di Racines.

Ultimate le visite mediche e strumentali presso la Marienklinik di Bolzano, completate le procedure richieste dal protocollo vigente e dopo i test atletici svoltisi presso l’FCS Center di Maso Ronco, la squadra dell’FC Südtirol (club di Serie C – girone “Nord”) si appresta a partire per il ritiro in programma da domenica 18 luglio a tutto venerdì 30 luglio presso il prestigioso Hotel Schneeberg Family Resort & Spa di Ridanna, gestito dalla famiglia Kruselburger. La squadra guidata da mister Ivan Javorcic si allenerà presso il Centro Sportivo di Stanghe di Racines.

La prima amichevole è stata fissata alle ore 18.00 di sabato 24 luglio presso il Centro Sportivo di Vipiteno contro la squadra di serie A del Sassuolo. Il secondo impegno è previsto invece giovedì 29 luglio con un triangolare sul campo di Stanghe di Racines. I biancorossi affronteranno il Val Ridanna alle ore 17.30 e la formazione del San Paolo, militante nel campionato di Eccellenza, alle ore 18.30.

Anche in questa stagione il club altoatesino si presenta in campo forte di un pool di partner del territorio (presenti sul fronte maglia): Duka (leader nella produzione di box doccia), Alperia (società italiana con sede in Alto Adige di fornitura di energia che produce energia elettrica da fonti rinnovabili). Entrambi sono sul fronte maglia dei biancorossi/Rot-Weiß (Duka nel ruolo di main e Alperia di second). A questi due partner si affianca il logo promoturistico della Regione Alto Adige. Sul retro della divisa di gara infine appare il marchio TopHaus, che, un anno fa, ha siglato un importante contratto quadriennale. Con 5 sedi a Bolzano, Bressanone, Lana, Ranus e Lavis (in Trentino) è uno dei player nel commercio dei materiali edili in Regione.