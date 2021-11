Lotta al match-fixing, accordo tra Sportradar e la Federazione svizzera di pallamano

Sportradar e la Federazione svizzera di pallamano (SHV), come rileva Agipronews, hanno stretto un accordo per il monitoraggio delle scommesse sospette, che avverrà attraverso l’impiego dell’Universal Fraud Detection System (UFDS), lo strumento di Sportradar che sarà utilizzato per tutte le partite di pallamano in Svizzera.

«Ultimamente abbiamo assistito a un aumento delle segnalazioni di scommesse sospette per la pallamano, quindi siamo entusiasti di aver stretto questa partnership con la SHV, con cui collaboreremo per preservare l’integrità del gioco», ha detto Andreas Krannich, managing director di Sportradar Integrity Services. Parole riprese da Jürgen Krucker, AD della Federazione svizzera di pallamano: «Con lo Universal Fraud Detection System avremo una visione completa delle scommesse fatte sul nostro sport. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per salvaguardarlo e riconosciamo come il monitoraggio delle scommesse di Sportradar giochi un ruolo importante».