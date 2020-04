Lo sponsor CCC abbandona il ciclismo a causa dell’emergenza Coronavirus

Una immagine del nuovo Coronavirus partito come focolaio da Wuhan nella provincia dell'Hubei in Cina

(di Raffaele Dell ‘ Aversana ) – La catena polacca CCC (Cena Czyni Cuda), sponsor del Development Team ( dell ’emergenza mondiale e ora potrebbe decidere di non rinnovare la sponsorizzazione . La catena polacca squadra maschile polacca di ciclismo su strada con licenza di UCI Continental Team ), ha subito ingenti danni a causa’emergenza mondiale e ora potrebbe decidere di non rinnovare la sponsorizzazione

Nel 2010 l’azienda polacca, con sede a Polkowice, fatturava circa 230 milioni di euro, nel 2013 circa 460 milioni di euro, nel 2016 circa 750 milioni di euro, nel 2019 circa 900 milioni di euro; inoltre, l’utile netto è passato da 26 milioni di euro del 2010, ai 40 milioni di euro del 2013, ai 70 milioni di euro del 2016, fino ai 120 milioni di euro del 2019 (per il 2020 si stima che il fatturato e l’utile netto saranno rivisti fortemente al ribasso).

Per il Team Principal, Jim Ochowicz “ decidere di effettuare tagli ampi pari all’80% è stato un processo doloroso che non avremmo mai pensato di fare, le implicazioni economiche del Covid-19 hanno avuto un effetto drastico sugli affari del nostro sponsor CCC e come altri team professionisti abbiamo affrontato una mancanza di afflusso di denaro a causa di riduzioni imprevedibili nella nostra sponsorizzazione“.

Per il fondatore del brand CCC Dariusz Milek “ stiamo lottando per la nostra azienda, sarebbe immorale ridurre il numero dei dipendenti mantenendo la sponsorizzazione della squadra di ciclismo. Le misure relative alla sponsorizzazione saranno prese nelle prossime settimane, è doloroso ma necessario in questa situazione, i ciclisti non corrono e non correranno a lungo, quindi non sarà possibile raggiungere gli obiettivi di marketing stabiliti per questo progetto”.