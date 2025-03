L’Italrugby (FIR) pronta l’edizione 2025 del Women’s Six Nations.

Il prossimo 22 marzo prende il via l’edizione 2025 del Women’s Six Nations di rugby e la Nazionale azzurra femminile è attesa all’esordio, domenica 23, sul campo dell’Inghilterra. I vertici della FIR, lo staff tecnico e le giocatrici sono stati ospiti al Macron Campus, sede del brand che dal 2017 è partner tecnico, per presentare il percorso che Elisa Giordano e compagne affronteranno a partire dal prossimo week end.

La presentazione del Women’s Six Nations si è svolta nella ‘Sala dei Sogni’ del Macron Campus. Presenti Antonella Gualandri, vicepresidente della FIR, Fabio Roselli, CT della Nazionale, Sofia Stefan, vice-capitana delle Azzurre, Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna, Silvia Pizzati, ex Azzurra e consigliera federale con delega al rugby femminile, Luciano Chillemi, responsabile comunicazione istituzionale e customer care di Vittoria Assicurazioni e il ‘padrone di casa’ Gianluca Pavanello, CEO di Macron.

Molti i temi toccati nel corso dell’incontro a partire dallo stretto legame tra Macron e il rugby e nello specifico il proficuo rapporto con FIR e le sue Nazionali. Il Sei Nazioni Femminile inserito in un contesto di crescita globale del movimento e in un anno importante come il 2025 e l’importanza delle Azzurre come traino per l’intero movimento femminile. Emilia-Romagna che è casa del rugby femminile grazie al progetto Sport Valley, una collaborazione che prosegue proficuamente e che porta il nome della regione in tutto il mondo grazie alle Azzurre. Il Women’s Six Nations quest’anno riceverà inoltre una copertura televisiva importante: oltre alla presenza di SKY, tutte le partite dell’Italia Femminile saranno anche in simulcast in diretta e in chiaro sui canali Rai. Infine, l’aspetto tecnico importante per una squadra chiamata a un anno impegnativo, ma stimolante, a partire dalle sfide di questa edizione del Sei Nazioni.

“Il Macron Campus è la casa di tutti gli sport, e il rugby rappresenta una grande fetta della nostra storia passata, presente e futura. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Siamo felici di ospitare la Nazionale femminile alla vigilia di una nuova stimolante avventura in un torneo così prestigioso, nel quale le atlete azzurre si sono sempre rese protagoniste di eccellenti prestazioni. Macron e Nazionale femminile sono due storie strettamente legate all’Emilia-Romagna e questo rende ancora più speciale questo incontro”.

“Non vediamo l’ora di fare il tifo per la nostra Nazionale Femminile in questo Sei Nazioni – ha dichiarato la Vicepresidente FIR Antonella Gualandri – Le Azzurre stanno lavorando duramente per arrivare al meglio e per farci emozionare. Grazie a Macron per aver ospitato questo evento di lancio e per tutto il supporto. Siamo felici di poter presentare l’edizione del 2025 del Sei Nazioni in Emilia-Romagna, poco distante da Parma, dove l’Italia gioca le sue gare interne, segno di una collaborazione strategica, in coerenza con le progettualità federali. In un anno importante come questo, che per le Azzurre porterà anche alla Coppa del Mondo, questo assume ancor più significato. Voglio ringraziare anche il nostro main sponsor Vittoria Assicurazioni per la collaborazione e il sostegno in un cammino strategico e denso di significato come quello verso l’empowerment femminile: il Vittoria for Women Beach Tour rappresenta in questo senso un progetto virtuoso che porta il rugby dagli appassionati e che dimostra la varietà di possibilità esplorabili con un pallone ovale tra le mani. Grazie ai nostri broadcasters: Sky, che da anni segue la Nazionale Femminile, con una copertura sempre crescente, e Rai, che quest’anno per la prima volta trasmetterà in chiaro le gare delle Azzurre nel Sei Nazioni. Questa attenzione da parte di entrambi agevola lo sviluppo del Movimento e porta il rugby in tutte le case degli appassionati”.

La Nazionale femminile di rugby, dopo l’esordio al LNER Community Stadium contro l’Inghilterra, campione in carica e numero 1 del ranking mondiale, ospiterà l’Irlanda allo Stadio Lanfranchi di Parma (30 marzo, ore 16:00). Il 13 aprile all’Hive Stadium di Edimburgo andrà in scena il primo ‘derby Macron’ tra Scozia e Italia, successivamente a Parma, sei giorni dopo, le azzurre ospitano la Francia. Sempre allo stadio emiliano sabato 26 aprile, ultimo match del torneo, è in programma il secondo ‘derby Macron’ contro il Galles.