Le Aquile dell’Albania parlano italiano. Macron partner tecnico della FSHF.

La FSHF e Macron hanno presentato i nuovi kit 2025 delle Nazionali di calcio dell’Albania, che esprimono pienamente l’identità degli Shqiponjat attraverso colori e simboli che raccontano la storia e la tradizione di questo Paese. I giocatori allenati dal coach Sylvinho indosseranno le nuove maglie già in occasione della prima gara del girone di qualificazione alla FIFA World Cup 2026, in programma il 21 marzo in casa dell’Inghilterra.

Le nuove maglie, rossa la Home, bianca l’Away e nera la Third, sono accomunate da una ricercata grafica embossata che, partendo dal simbolo dell’aquila bicefala, racchiude una ricca serie di riferimenti ad elementi naturalistici e culturali caratteristici dell’Albania. All’interno del disegno dell’aquila, presente sulle maniche e nel corpo anteriore e posteriore, sono inseriti molti simboli, ognuno con uno specifico significato: composta da dettagli che riflettono la bellezza, la natura e lo spirito dell’Albania, l’aquila porta nelle sue ali le montagne, i fiumi, il sole e il mare, simboli di forza e bellezza del paese.

Il disegno rende omaggio anche allo storico coraggio di Skanderbeg, a ricordare le tradizioni più profonde del popolo albanese, con l’avversario posto al centro, davanti agli occhi attenti dell’aquila. All’interno dell’aquila sono rappresentati anche il cuore, l’unità, l’orgoglio, un pizzico di astuzia e una profonda passione per i giocatori della Nazionale, eroi moderni che arrivano dai quattro angoli del mondo per rappresentare con orgoglio l’Albania in ogni sfida sul campo. Una squadra fortemente unita, uno spirito pieno di energia, una nazione sempre orgogliosa.

La nuova maglia Home dell’Albania è rossa con collo a V e dettagli neri. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, sono presenti a destra il Macron Hero e a sinistra il logo della FSHF. Il backneck interno è personalizzato con una etichetta a sfondo rosso con dettaglio in tono su tono della grafica presente sulla maglia, al di sopra del quale è presente il logo della FSHF, la scritta FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Nel retrocollo esterno, in nero è stampata la scritta SHQIPËRI (Albania). Un ulteriore dettaglio personalizzato dei nuovi kit della Nazionale albanese è il tape interno, inserito posteriormente, con la frase “Ti Shqipëri, më jep nder” (Albania, tu mi onori) ripetuta e intervallata dal simbolo dell’aquila bicefala. Il kit ‘casalingo’ è composto anche da pantaloncini neri che, grazie alla presenza di una banda di colore nero-rosso-nero nel bordo inferiore e del profilo segmentato sui fianchi, richiama per stile il design dei classici shorts da basket. I calzettoni sono infine neri con bordo superiore rosso con riga nera al centro.

Le versioni Away e Third riprendono esattamente il layout grafico della prima maglia e si differenziano per il colore dominante: la Away è bianca con dettagli rossoneri (pantaloncini bianchi con bordo coscia rossonero, calzettoni bianchi con bordo nero e riga orizzontale rossa); la Third è nera con dettagli rossi (pantaloncini neri e calzettoni neri con bordo rossonero).