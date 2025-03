Rugby – DAZN nuovo partner della WER

DAZN, la principale piattaforma di intrattenimento sportivo a livello mondiale, annuncia oggi la partnership globale con Women’s Elite Rugby (WER), la prima lega professionistica di rugby femminile negli Stati Uniti.

Tutte le partite del campionato Women’s Elite Rugby saranno trasmesse in diretta e on-demand gratuitamente su DAZN. La stagione inaugurale, che si svolgerà dal 22 marzo al 29 giugno, offrirà agli spettatori 30 partite di regular season, culminando nell’emozionante finale. A contendersi la vittoria, sei squadre provenienti da diversi Paesi degli Stati Uniti: Bay Breakers, Boston Banshees, Chicago Tempest, Denver Onyx, New York Exiles e Twin Cities Gemini.

Gli appassionati potranno inoltre seguire in app gli highlights coi momenti salienti di ogni partita.

La piattaforma, grazie alla sua presenza globale e a una vasta audience appassionata di sport femminili, è il partner ideale per supportare la crescita della Women’s Elite Rugby e per coinvolgere un numero sempre maggiore di tifosi. DAZN, infatti, detiene a livello globale i diritti della più grande selezione di competizioni di calcio femminile e trasmette i principali tornei di basket, tennis e volley femminile. Nello specifico, in Italia, dalla Serie A Femminile alla UEFA Women’s Champions League, dalla Liga F fino alla Google Pixel Frauen-Bundesliga ma anche le competizioni di volley femminile, con la Serie A, le competizioni europee e tanto altro ancora.

Esmeralda Negron, Co-CEO Women’s Sports di DAZN, ha aggiunto: “La collaborazione tra DAZN e Women’s Elite Rugby consentirà agli appassionati di seguire gratuitamente la prima e attesissima stagione di questa competizione, insieme ad altri eventi sportivi femminili di alto livello. DAZN è impegnata nella crescita del rugby femminile, proprio come ha già fatto per il calcio per cui ha stabilito nuovi standard nella trasmissione e valorizzazione a livello mondiale.”

Jessica Hammond-Graf, President di Women’s Elite Rugby, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa partnership con DAZN. Questo accordo segna un momento storico per la Women’s Elite Rugby, mentre continuiamo a far crescere questo sport e a offrire una vetrina alle nostre atlete, in vista della nostra stagione inaugurale. Grazie alla vasta portata di DAZN, porteremo il rugby femminile di alto livello a un pubblico globale e faremo conoscere questo sport a nuovi appassionati in tutto il mondo”.