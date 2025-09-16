LBA – A Milano l’unveiling della Frecciarossa Supercoppa 2025.

Presso la Sala Belvedere di Palazzo Lombardia è stata presentata la “Frecciarossa Supercoppa 2025“, evento inaugurale della stagione prevista sabato 27 e domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago.

“Questo primo torneo rappresenta un po’ la chiusura del mio mandato come Presidente della LBA e approfitto anche di questa circostanza per ringraziare e presentare Maurizio Gherardini che mi succederà dal momento in cui avverrà la consegna della Supercoppa in questa manifestazione. Questa Supercoppa che torna al Forum è un po’ il proseguimento della strada che durante il mio mandato abbiamo intrapreso tutti insieme, cioè quello di continuare a valorizzare i nostri eventi. 15.000 persone hanno assistito alla Supercoppa lo scorso anno, quest’anno siamo già intorno ai 12.000 spettatori che già hanno acquistato i biglietti. Quindi sono sicuro che la cornice di pubblico dell’Unipol Forum sarà assolutamente in linea con le nostre aspettative. Lato LBA un’importante novità è rappresentata dalla presenza di Andrea Bargnani che inizia così il suo percorso con noi nel ruolo di Ambassador. Ringrazio le istituzioni locali, la Regione Lombardia che ci ospita, Frecciarossa che da molti anni segue gli eventi di LBA e tutti gli sponsor della nostra organizzazione”, ha dichiarato il Presidente LBA Umberto Gandini.

La conferenza è stata aperta da Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia: “Un vero piacere essere qui ad ospitare un così grande evento che apre la stagione del grande basket italiano. Questo evento è importante e di grande rilevanza per il territorio; permette alla nostra Regione di confrontarci con il mondo intero, a maggior ragione in quest’anno particolarmente rilevante a pochi mesi dalle Olimpiadi di Milano-Cortina. Questa è una grande terra di basket, con un ricco palmarès, e la pallacanestro è uno sport bello e di grande dinamismo che trasmette valori rilevanti”.

“Io al basket sono sempre stata legata perché è stato uno dei miei sport di gioventù e misurare quattro tra le squadre più forti del campionato è un’occasione a cui guarderanno tutti i giovani. Noi in Lombardia siamo orgogliosi di ospitare la Supercoppa, che non ospitavamo dal 2016 e che guardiamo con grande interesse perché è una Regione di eccellenza nel basket e ci teniamo a mantenere alta questa bandiera, nonostante uno dei più grandi nostri rappresentanti, Giorgio Armani, non sia più fisicamente tra noi. Però siamo sicuri che dall’alto guarderà questa bella competizione con un sorriso come sempre. La Lombardia si prepara alle Olimpiadi, quindi siamo ovviamente in un momento in cui la visibilità per lo sport è altissima e devo dire che grazie anche a questo abbiamo predisposto il Bando Impianti Sportivi 2025, il più grande mai deliberato dalla regione Lombardia e che prevede 100 milioni di euro per l’impiantistica sportiva da diffondere in modo capillare su tutta la regione. Per noi questo è un risultato straordinario perché anche le province non così sensibili alla parte sportiva hanno risposto molto bene; mi auguro pertanto che molti degli impianti che andremo a ristrutturare e migliorare, siano impianti per il basket e non solo. Tra l’altro come sottosegretario allo sport e ai i giovani devo dire che il basket è uno degli sport che, grazie alle dinamiche di gioco, attira molto il pubblico giovanile e insegna il valore del gioco di squadra”, ha dichiarato Federica Picchi, Sottosegretario ai Giovani ed allo Sport della Regione Lombardia.

“Essere Title Sponsor della Frecciarossa Supercoppa significa per Trenitalia sostenere un evento che unisce sport, passione e inclusione. Il 27 e 28 settembre accompagneremo i tifosi all’Unipol Forum di Assago per vivere due giornate di grande spettacolo, rafforzando il legame tra mobilità sostenibile e basket. Condividiamo con questa competizione valori come impegno, lealtà e partecipazione: crediamo che lo sport sia anche sociale e, attraverso iniziative come questa, vogliamo ampliare la platea di chi può vivere emozioni uniche e sentirsi parte di un momento di prestigio”, ha dichiarato Mario Alovisi, Direttore Marketing & Revenue Management di Frecciarossa.

“La Supercoppa è un asset strategico, che ogni anno contribuisce in maniera crescente ai ricavi e alla valorizzazione del basket: siamo all’apertura della nuova stagione e già registriamo un +5% di ricavi rispetto alla stagione precedente. Il ritorno all’Unipol Forum consolida un percorso di sviluppo che si traduce in maggiori opportunità per sponsor e pubblico.

Infront, in qualità di advisor di LBA, è impegnata insieme a Lega e a tutti i club a celebrare il basket coinvolgendo i tifosi con attivazioni dedicate in campo e al forum per tutta la durata della competizione. Grazie al contributo di Frecciarossa, title sponsor della Supercoppa, e di tutti gli altri nostri partner, possiamo offrire esperienze innovative e coinvolgenti che valorizzano il legame tra brand, evento e pubblico”, il commento di Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy.

“Ringraziamo la Regione Lombardia per ospitare un altro grandissimo evento. Oggi abbiamo qui la grande eccellenza della pallacanestro italiana e auguriamo a tutte le squadre di poter competere nel miglior modo possibile; sottolineo anche io l’importanza dei valori di questo sport che si collegano agli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici. Ringrazio anche la squadra di LBA, in particolare il Presidente Gandini, e faccio un grande in bocca al lupo al Presidente Designato Gherardini”, il saluto di Marco Riva, Presidente Comitato Regionale CONI Lombardia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina LBATV.com.

“Quella di LBATV è una scelta che con le società abbiamo intrapreso per i prossimi 5 anni. Le partite di Supercoppa saranno l’esordio della nostra piattaforma, che produrrà l’evento e che verrà trasmesso gratuitamente dietro a registrazione a tutti coloro che si registreranno a partire dal 23 settembre a lba.tv.com”, ha dichiarato il Presidente LBA Gandini.

SKY ACQUISISCE I DIRITTI FREE DELLA SERIE A PER IL TRIENNIO 2025-2028

Nel corso della conferenza stampa, il Presidente Gandini ha inoltre annunciato l’acquisizione da parte di Sky, che già detiene i diritti Pay, anche dei diritti Free della Serie A per il triennio 2025-2028. Una selezione dei big match della stagione regolare e della post-season del massimo torneo italiano (oltre che le semifinali e le finali della Supercoppa e della Final Eight) saranno in diretta in chiaro su Cielo.