L’Huddersfield Town FC (League One) annuncia uno sponsor inaspettato

Il club di League One (l’equivalente della Serie C italiana) ha recentemente svelato, sul proprio, sia la divisa casalinga per la stagione 2025/26, sia la cosiddetta terza maglia (entrambe prodotte dal marchio britannico Castore). La squadra del West Yorkshire si è unita a uno sponsor piuttosto singolare nel mercato delle jersey sponsorship calcistiche. Si tratta del brand Hey Dude (ideato dall’imprenditore italiano Alessandro Rosano, che, diversi anni fa, ha venduto le attività a Crocs), specializzato in calzature leggere per il tempo libero, molto popolari tra il grande pubblico.

Considerando che altre squadre britanniche sono state sponsorizzate, in questi ultimi anni, da diverse realtà commerciali, dal gioco d’azzardo e servizi finanziari alle compagnie aeree fino ai marchi di cibo e bevande, alcuni potrebbero restare sorpresi nel veder collaborare l’Huddersfield Town FC con questo marchio cult di mocassini casual di ispirazione tricolore (attualmente il marchio presenta una importante filiale commerciale negli Stati Uniti nell’ottica di un processo costante di internazionalizzazione).