Marketing – Coca-Cola diventa partner ufficiale delle bevande analcoliche della Premier League.

The Coca-Cola Company ha annunciato una nuova partnership triennale (fino al 30 giugno 2028) con la English Premier League, segnando il ritorno del marchio nel campionato di calcio più seguito a livello mondiale.

La collaborazione avvicinerà i tifosi all’azione tramite attivazioni per i fan, esperienze sul cerchio di centrocampo, accesso ai biglietti, oltre a diventare partner della prossima Premier League Summer Series. Coca-Cola attiverà la sponsorizzazione attraverso diversi marchi del proprio portafoglio, tra cui Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zuccheri, Powerade e Smartwater.

La partnership verrà lanciata nella stagione 2025/26 con una promozione esclusiva presente sulle confezioni nei negozi di Regno Unito e Irlanda.

Will Brass, Chief Commercial Officer della Premier League, ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto a Coca-Cola come Partner Ufficiale delle Bevande Analcoliche della Premier League. Coca-Cola è amata e apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo, proprio come la Premier League, e vanta anni di esperienza nelle sponsorizzazioni sportive di alto livello e nel coinvolgimento dei fan…Non vediamo l’ora di lavorare insieme nelle prossime stagioni per ottenere ulteriori successi reciproci grazie a questa partnership ampia ed entusiasmante.”

Javier Meza, Presidente del Marketing per l’Europa di Coca-Cola, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con la Premier League, il campionato di calcio più competitivo e avvincente al mondo. Il calcio e la Premier League sono una passione globale, e siamo impazienti di entusiasmare i fan e rendere la loro esperienza ancora migliore, avvicinandoli ancora di più all’azione.”

The Coca-Cola Company è da tempo un sostenitore del calcio, e questo accordo segna il ritorno in Premier League dopo la prima collaborazione avviata nella stagione 2018/19.