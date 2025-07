Meta introduce nuove regole per chi intende promuovere il gaming.

Secondo quanto riportato dall’agenzia specializzata Agimeg, Meta (ex Facebook) ha ufficializzato una serie di restrizioni operative per chi intende promuovere attività legate al gioco d’azzardo o al gaming online sulle sue piattaforme, Facebook e Instagram in primis. Pubblicare inserzioni che rientrino in queste categorie richiede ora una richiesta formale di autorizzazione, da presentare attraverso il pannello “Autorizzazioni e verifiche” della Meta Business Suite.

Una volta approvata, l’autorizzazione resta vincolata a specifici account pubblicitari, ed è valida per tutti i Paesi ammessi dalla policy globale di Meta, con alcune eccezioni legate a giurisdizioni escluse.