L’Hockey prato italiano in diretta tv su Eleven Sports

A partire da sabato 4 marzo 2023 le gare della Serie A Elite Maschile e Femminile (FIH) verranno trasmesse sulla piattaforma OTT. La visione per gli spettatori sarà del tutto gratuita.



Il grande Hockey italiano in diretta tv su Eleven Sports. Con l’inizio del campionato di Serie A Elite Maschile, sabato 4 marzo, parte anche l’accordo per la trasmissione in diretta delle gare di Hockey Prato su Eleven Sports, la piattaforma OTT specializzata nella trasmissione di eventi sportivi in tutto il mondo, da tutto il mondo. Per gli spettatori la visione delle partite è completamente gratuita. L’accordo tra la Federazione Italiana Hockey (guidata dal presidente Sergio Mignardi – nella foto sotto) e Eleven prevede la trasmissione in diretta di una partita a settimana della Serie A Elite Maschile (sabato) e una della Serie A Elite Femminile (domenica).

Questa settimana si comincia con HC Bra-HP Valchisone (h. 15:00), in diretta dall’Augusto Lorenzoni di Bra a partire dalle h. 14:50; la settimana prossima si prosegue con HC Bondeno-SG Amsicora (in agenda sabato 11 marzo alle h. 15:00 dall’Andrea Giatti di Bondeno), mentre domenica 12, per la prima giornata della Serie A Elite Femminile, le telecamere saranno al Comunale di Cernusco sul Naviglio per la sfida tra HC Argentia e HF Lorenzoni, con fischio d’inizio alle h. 15:00.

Per il campionato di serie A Elite quella al via è la prima edizione: nella maschile le 8 squadre partecipanti sono SG Amsicora (Cagliari), HC Bondeno, HC Bra, Butterfly Roma HCC, Polisportiva Ferrini (Cagliari), Hockey Paolo Bonomi (Castello d’Agogna), Tevere Eur (Roma), HP Valchisone (Villar Perosa); nella Femminile le 6 squadre partecipanti sono SG Amsicora (Cagliari), HC Argentia (Gorgonzola), Butterfly Roma HCC, Polisportiva Ferrini (Cagliari), HF Lorenzoni (Bra), Torino Universitaria.

Per poter usufruire dei contenuti di Hockey Prato su Eleven Sports basterà collegarsi e registrarsi su www.elevensports.com e selezionare l’evento dalla sezione ‘calendario’. E’ possibile usufruire dei contenuti accedendo da pc oltre che da dispositivo mobili tramite App disponibile direttamente nello store del proprio device. Inoltre, è possibile visionare i contenuti tramite app su Smart tv con sistema operativo Android, Tizen e WebOs.