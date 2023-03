LBA: superata quota 100 milioni di views nella stagione in corso

In particolare, alla Frecciarossa Final Eight di Torino, le visualizzazioni sui canali LBA sono aumentate del 75% rispetto all’edizione del 2022

Sulla scia del grande successo in termini di pubblico e visibilità della Frecciarossa Final Eight di Torino e in vista della ripresa della Serie A UnipolSai, la LBA annuncia un importante traguardo: il 18 febbraio scorso, sui propri canali digital, la Lega Basket ha infatti superato quota 100 milioni di visualizzazioni nella stagione 2022-2023.

In particolare, l’Evento di Torino ha fatto segnalare, rispetto alla edizione del 2022, un aumento di visualizzazioni pari al 48% per un totale di 51.5 milioni tra canali LBA, partner, community e influencer. In particolare, durante la Frecciarossa Final Eight si sono registrati 15.4 milioni di visualizzazioni tra sito, app e social LBA, in aumento del 75% rispetto al 2022.

Tra i canali social di Lega Basket, la piattaforma più performante è stata Instagram che ha raggiunto 1 milione e 900 mila account non folllower dei canali LBA. La fascia di età coinvolta maggiormente è stata quella delle nuove generazioni (fascia 18 – 24 anni) che rappresenta il 40% del totale degli account raggiunti.